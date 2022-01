Katy Perry e Alesso, il making of della collaborazione When I'm Gone

When I’m Gone è la recente collaborazione che ha unito la produzione di Alesso con la voce di Katy Perry ( FOTO ). Nelle scorse ore il DJ svedese e l a cantante , classe 1984 , hanno raccontato la realizzazione del videoclip del brano con un filmato condiviso sul canale YouTube della popstar.

alesso: “amo questo video”

Alesso ha invece parlato della nascita di When I’m Gone: “Ho sentito che una canzone come questa non veniva realizzata da un po’. Il mondo ha di nuovo bisogno di un brano dance divertente ed energico”.