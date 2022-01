Orlando Bloom, il post di Katy Perry per il compleanno dell’attore

La voce di I Kissed A Girl ha scritto un messaggio per Orlando Bloom sul profilo Instagram che conta più di centoquarantotto milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita.

Giovedì 13 gennaio l’attore britannico ha spento quarantacinque candeline, per l’occasione Katy Perry ha dedicato un post alla sua dolce metà condividendo frammenti della storia d’amore.

In occasione del quarantacinquesimo compleanno di Orlando Bloom ( FOTO ), Katy Perry ha dedicato un messaggio all’attore: “Buon quarantacinquesimo compleanno all’uomo più gentile, profondo, pieno di sentimenti, sexy e forte che conosca”.

katy perry: “sei l’amore e la luce della mia vita”

La cantante ha proseguito: “Grazie per essere sempre una bussola, un’ancora incrollabile e portare gioia di vivere in ogni luogo in cui vai”.