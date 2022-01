Katy Perry e Alesso, pubblicato il video di When I'm Gone

Katy Perry è finalmente tornata. La popstar statunitense si prepara a conquistare nuovamente le vette delle classifiche di tutto il mondo al fianco del DJ Alesso con cui ha pubblicato il nuovo singolo When I’m Gone , il cui videoclip ufficiale ha appena fatto il suo arrivo su YouTube.

kATY pERRY E aLESSO, DISTRIBUITO IL VIDEO DELLA COLLABORAZIONE

Le aspettative dei fan erano alte e la cantante non le ha deluse. Nei giorni scorsi Katheryn Elizabeth Hudson, questo il nome all’anagrafe, ha fatto il suo comeback con il singolo When I’m Gone in collaborazione con il produttore svedese.