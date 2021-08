Vacanze in Italia, Orlando Bloom e Katy Perry sbarcano a Capri

La coppia glamour, a Capri per un evento di beneficenza organizzato da Luisa Via Roma, si è concessa qualche giorno di relax ed è apparsa più felice e sorridente che mai

La coppia, a Capri per un evento di solidarietà organizzato da LuisaViaRoma all’interno della Certosa di San Giacomo, si è goduta la bellezza del luogo, tra passeggiate e shopping per le vie del centro. Le due celebrità hanno poi fatto tappa in un ristorante della zona, “La Fontelina”, dove entrambi si sono dimostrati molto disponibili e sorridenti, scattando foto e scambiando quattro chiacchiere con i fan.