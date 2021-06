Vacanze in Italia: Katy Perry e Orlando Bloom a Venezia con la figlia

Rilassati ed innamorati. L'attore statunitense ha condiviso su Instagram alcuni momenti felici Condividi:

Con l'apertura dei confini internazionali in Italia tornano le star. Già da qualche settimana il Bel Paese ospita le celebrities provenienti da oltreoceano, lontane dalle bellezze della penisola da alcune stagioni. Katy Perry ed Orlando Bloom hanno scelto Venezia, la magnifica città lagunare, ancora più desiderabile nei mesi che precedono la calura estiva, per qualche giorno di relax e sano turismo, lontani dai paparazzi che comunque sono riusciti a scovarli tra la folla. La cantante e l'attore, in Italia con la piccola Daisy Dove, che compie un anno ad agosto, e l'adorabile barboncino Nugget, sono stati avvistati in barca mentre facevano il giro dei canali. Orlando Bloom non ha mancato di condividere sul suo profilo Instagram personale un po' di contenuti del viaggio nel capoluogo veneto: tra questi, un romantico selfie con la sua splendida compagna.



Relax e tenerezza sul Canal Grande approfondimento Le star in vacanza in Italia, da Bono Vox a Anthony Hopkins. FOTO Innamorati a Venezia, sembra il titolo di un film e invece è proprio la sensazione che trasmettono le immagini che ritraggono Katy Perry e Orlando Bloom a spasso per il capoluogo lagunare che da sempre ha un posto speciale nel cuore delle star americane. I due super divi sono stati visti mescolarsi alla folla di turisti che da poco hanno ripreso ad invadere le stradine e i canali. Vestiti in maniera molto semplice con un look estivo, fatto di t-shirt e cappellino (per lui) e abiti corti e leggeri (per lei), i due si sono lasciati ritrarre mentre si scambiano effusioni e si lasciano trasportare dall'atmosfera sognante di una delle città più romantiche al mondo.

Orlando Bloom e famiglia alloggiano in uno degli hotel più prestigiosi di Venezia che gode di una eccezionale vista sul Canal Grande. I due si sono concessi anche un aperitivo romantico senza la piccola Daisy Dove, nata lo scorso agosto e che recentemente ha iniziato a gattonare e ha messo il primo dentino - la notizia era stata condivisa proprio dalla mamma qualche settimana fa in una intervista negli States. Katy Perry nell'ultimo si è detta entusiasta e infinitamente grata dell'amore che è arrivato con la maternità.