Venezia, Harry Styles in Italia per le riprese di un film

Il cantante e attore è stato avvistato in Laguna a bordo di una barca insieme ad alcuni amici. Potrebbe trovarsi in Italia per girare alcune scene del film “My Policeman”

Harry Styles è arrivato in Italia. Come riportato dal Daily Mail, il cantante e attore è stato immortalato a Venezia a bordo di un taxi acquatico insieme ad un gruppo di amici. Non si sa ancora se Harry sia nel Belpaese solo per una vacanza o per proseguire le riprese di “My Policeman” , il nuovo film di Michael Grandage che avrà per protagonista proprio il cantante britannico.

Harry è stato poi avvistato nei pressi dell'hotel Aman e molte delle sue fan italiane si sono precipitate in zona sperando di vederlo. Il motivo della presenza in Italia di Harry Styles è top secret. Non si sa se si tratti di un viaggio di piacere o di lavoro: negli stessi giorni della sua visita in Italia sono previste tra Madonna dell’Orto, Abbazia e Rio di Ca’ Widmann le riprese di “Wakefield”, film prodotto da Indiana Productions per Amazon Studios. “Wakefield” in realtà potrebbe essere un nome fittizio dato a “My Policeman”, produzione Amazon Studios, con protagonista proprio Harry Styles e Emma Corrin. “My Policeman” è ispirato all’omonimo romanzo bestseller di Bethan Roberts del 2012. Protagonisti del film sono il poliziotto Tom (Harry Styles) e Marion (Emma Corrin), una coppia degli anni Cinquanta: lei se ne innamora, ma Tom sta vivendo una relazione segreta omosessuale con Patrick.

Vacanze in Italia, anche Katy Perry e Orlando Bloom a Venezia

Non solo Harry Styles, a Venezia sono sbarcati anche Katy Perry, Orlando Bloom e la loro figlia di 10 mesi Daisy. Con loro anche l'immancabile barboncino Nugget. Per la coppia si tratta della prima vacanza da neo genitori (tutti i vip in vacanza in Italia). Il Daily Mail ha immortalato la famiglia a bordo di un taxi acquatico: per tutto il viaggio Orlando Bloom ha stretto la piccola Daisy tra le sue braccia. In una recente intervista Katy ha parlando di Orlando in versione papà, non solo di Daisy ma anche di Flynn, 10 anni, avuto con la modella Miranda Kerr. “Ho avuto modo di vedere come si comporta e come vive la paternità - Ho visto come vive questo rapporto, gli sforzi che fa, in che modo cerca di colmare la distanza. Così ho capito che lui avrebbe potuto essere il padre dei miei figli. Ho potuto vedere la sua gentilezza, l’empatia, la cura e la tenerezza”, ha aggiunto la popstar.