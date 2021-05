My Policeman, foto dal set con Emma Corrin e Harry Styles

Nuove indiscrezioni delle riprese del film diretto da Michael Grandage. I fan sono già in delirio per l'attrice e la popstar Condividi:

Avvistati sulla spiaggia di Brighton, in un look estivo dal sapore vintage, gli attori Emma Corrin e Harry Styles. I due sono co-protagonisti di “My Policeman”, la pellicola di Michael Grandage, attore britannico e regista di “Genius”.

approfondimento I migliori film da vedere a maggio Nuove foto dal set hanno scatenato i fan, che avevano già accolto con entusiasmo gli scatti precedenti in cui i due attori erano stati colti sul set in una romantica scena con bacio. Le riprese hanno avuto inizio ad aprile 2021. Ad oggi non vi sono informazioni utili sulla data d’uscita.

@USMagazine

Cosa sappiamo su My Policeman approfondimento Harry Styles compie 27 anni: la fotostoria del cantante di Golden “My Policeman” è una storia d'amore ambientata negli anni '90, con i protagonisti che si riaffacciano nel passato attraverso il racconto degli eventi accaduti quarant'anni prima. L'arrivo di Patrick, in occasione di una visita a Marion e Tom, scatena un gran disordine e rivela la passione tra i due uomini in un'epoca passata, gli anni Cinquanta, in cui l'omosessualità era uno scandalo.



Il film, al momento in fase di riprese, è basato sulla storia dell'omonimo romanzo, un bestseller di Bethan Roberts del 2012, attualmente inedito in Italia. Vede Michael Grandage alla regia, già vincitore del premio Tony e Olivier per la sua produzione teatrale. Il regista è al lavoro su una sceneggiatura di Ron Nyswaner, candidato al premio Oscar per la sceneggiatura di “Philadelphia”. I diritti del film sono stati acquistati da Amazon Studios.

@USMagazine

L'entusiasmo per Emma Corrin ed Harry Styles approfondimento Emma Corrin ha donato l'abito dei Golden Globe a un'associazione Molti i nomi delle star coinvolte nel progetto. Trattandosi di un racconto che copre molte decadi con salti temporali, i protagonisti della storia saranno interpretati da attori diversi. Oltre a Gina McKee, Rupert Everett e Linus Roache, (interpreti dei tre protagonisti in fase adulta), i fan sono già in delirio per le foto dal set che vedono in azione gli attori Emma Corrin ed Harry Styles, protagonisti giovani del triangolo amoroso. Apprezzatissimi dai fan, che avevano già reagito positivamente alla notizia della sostituzione di Lily James con la pluripremiata attrice britannica, stella nascente di “The Crown”. Non è più una sorpresa la presenza di Styles sui set cinematografici. Dopo l'esordio in “Dunkirk” di Christopher Nolan, la popstar con la passione per il grande schermo ha firmato per altre due pellicole e, oltre a “The Policeman”, lo vedremo nel thriller “Don't Worry Darling” al fianco di Florence Pugh, anche questo in fase di riprese.