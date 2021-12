Katy Perry, il nuovo singolo è When I'm Gone con Alesso

La canzone arriverà sul mercato tra pochi giorni, ovvero il 29 dicembre, grande attesa da parte del pubblico Condividi

È tutto pronto per il comeback di una delle popstar più amate, popolari e di successo nella storia della musica. Nelle scorse ore Katy Perry (FOTO) ha sorpreso il pubblico annunciando l’uscita del nuovo brano in collaborazione con Alesso, DJ svedese in grado di scalare le classifiche internazionali con singoli come Heroes (We Could Be) con Tove Lo e Under Control con Calvin Harris e il duo Hurts.

Katy Perry l’anteprima del brano approfondimento Katy Perry, lo spot dei suoi concerti a Las Vegas When I’m Gone è il titolo della canzone che sancisce l’inizio della nuova era discografica di Katheryn Elizabeth Hudson, questo il nome all’anagrafe. Nelle scorse ore l’artista, classe 1984, ha lasciato i fan di stucco pubblicando un breve estratto della canzone in arrivo tra pochi giorni, più precisamente il 29 dicembre.

approfondimento Katy Perry, Orlando Bloom sale sul palco per aiutarla con il vestito L’anteprima del singolo è stata condivisa sul profilo Instagram della cantante che vanta più di centoquarantaquattro milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita tra musica, impegni lavorativi e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.

approfondimento Katy Perry è tornata al suo iconico look Il video, dalla durata di pochi secondi, vede protagonisti la voce di I Kissed A Girl e il produttore svedese; nel giro di poco tempo il filmato ha ottenuto numerosi commenti e più di 300.000 like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

approfondimento Katy Perry, la dolce dedica a Orlando Bloom Nel frattempo Katy Perry si prepara ad alzare il sipario sulla residency in programma a Las Vegas che la vedrà protagonista a partire dal 29 dicembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

approfondimento Vacanze in Italia: Katy Perry e Orlando Bloom a Venezia con la figlia Tra i brani più celebri della carriera dell’artista spiccano senza ombra di dubbio Teenage Dream, The One That Got Away, Unconditionally, Chained to the Rhythm e Firework.