Elton, Katy Perry e Lizzo si uniscono al Can't Cancel Pride 2022

Elton John, Katy Perry e Lizzo si uniscono al già ricco cast di Can’t Cancel Pride 2022, il concerto speciale del prossimo 14 giugno a Los Angeles e dedicato alla comunità LGBTQ+ proprio nel Pride Month. Elton riceverà inoltre un premio speciale durante l’evento, per la sua lunga attività di assistenza e vicinanza ai pazienti di AIDS Condividi

Da sempre a favore dell’inclusività per tutti e in particolare nel mese che celebra la comunità LGBTQ+ e i suoi esponenti, Procter And Gamble (P&G) e iHeartMedia hanno scelto di unirsi in questo 2022 per un’importante iniziativa, il Can’t Cancel Pride: Proud and Together che si terrà il prossimo 14 giugno. Presenti all’evento in musica, diversi artisti internazionali, che delizieranno i fan con i loro migliori brani. annunciati nelle ultime ore anche Elton John, Katy Perry e Lizzo che si uniscono al ricco parterre di artisti già confermati e in diretta dall’iHeartRadio Theatre di Los Angeles e da altre località remote in tutti gli Stati Uniti d’America.

Elton John, Katy Perry e Lizzo si uniscono al cast di Can’t Cancel Pride 2022 approfondimento “About damn time”, il nuovo singolo di Lizzo (che ci fa ballare) Un’intera giornata all’insegna della miglior musica internazionale, il Can’t Cancel Pride 2022 del prossimo martedì 14 giugno, dedicata ai mille colori e sfumature della comunità LGBTQ+ che, come ogni anno, viene ricordata nel mese di giugno, insieme alle incredibili battaglie che ancora oggi combatte per vedere accettate le sue unicità. Tra i numerosi cantanti e performer che si esibiranno direttamente dal palco dell’iHeartRadio Theatre di Los Angeles dove iHeartMedia e P&G condurranno la giornata, ma anche da numerose altre venues sparse per iconici punti di ritrovo del territorio stelle e strisce, ci saranno anche Elton John, Katy Perry e Lizzo. Tra rock e pop i tre artisti si uniscono così al già ricco cast di musicisti confermati, che include Sam Smith, Anitta, Dove Cameron, ma anche Betty Who, Kim Petras, molti dei quali diretti rappresentanti della comunità LGBTQ+ protagonista di questi momenti. Secondo le più note riviste americane, quest’anno l'evento sarà inoltre ospitato dal cantante, ballerino e influencer JoJo Siwa, dopo aver ricevuto un onore speciale nell’annata appena conclusa, per essere stato uno dei più giovani pionieri e rappresentanti nella comunità. Al suono di Proud and Together, Can’t Cancel Pride 2022 invita attivisti e non, ad avere un più sensibile impatto sulle questioni della comunità LGBTQ+ e a sentirsi sempre orgogliosi di ciò che si è e che si vuole diventare.

Elton John riceverà un premio durante Can’t Cancel Pride 2022 approfondimento Elton John: i suoi look più famosi. LE FOTO Can’t Cancel Pride 2022 sarà un’occasione ancora più unica per Elton John. La rockstar britannica riceverà durante l’evento di iHeartMedia e P&G, il suo primo Impact Award, assegnatogli per il suo lavoro umanitario svolto attraverso l’azione di Elton John AIDS Foundation. In particolare l’evento celebrerà i trent’anni di storia e l'impatto che l’organizzazione del cantante ha avuto per superare lo stigma, la discriminazione e l'abbandono cui ancora i pazienti di AIDS sono purtroppo soggetti.

Can’t Cancel Pride 2022, il suo obiettivo e dove seguire le esibizioni dei cantanti approfondimento 10 film da vedere contro l’omofobia e la transfobia Can't Cancel Pride: Proud and Together, non ha solo scopo di vicinanza alla comunità LGBTQ+, ma anche di sostegno finanziario diretto a chi ne fa parte. L’intero ricavato dall’evento in musica, sarà infatti devoluto ad alcune tra le più importanti e famose organizzazioni a difesa dei diritti LGBTQ+, tra cui GLAAD, SAGE, The Trevor Project, National Black Justice Coalition, CenterLink e OutRight Action International. Lo speciale concerto di un'ora, prodotto da iHeartMedia e P&G, sarà trasmesso in streaming il 14 giugno alle 20:00 ET/17:00 PT sul profilo TikTok ufficiale di iHeartRadio, ma anche su YouTube, Facebook e sulla piattaforma web di PrideRadio.com e verrà reso successivamente disponibile fino al 30 giugno sui medesimi canali.