“About damn time”, il nuovo singolo di Lizzo (che ci fa ballare)

A otto mesi dalla collaborazione con Cardi B. in "Rumors", Lizzo pubblica un nuovo singolo contenuto nell'album "Special" in uscita il prossimo 15 luglio. Prima del rilascio ufficiale, la cantante ha dato qualche anticipazione su Instagram definendo questa sua ultima canzone "Song of the summer" e, sentite le sue sonorità dance e funky, ci sono ottime possibilità che "About damn time" sia veramente il brano che ci accompagnerà nei mesi estivi (e che ci farà ballare in continuazione)

Una canzone che ci riporta un po' indietro nel tempo, prima negli anni Settanta di Diana Ross, regina della discomusic, poi nel 2013 di "Get lucky" dei Daft Punk, Pharrell Williams e Nile Rodgers. Ma ci butta anche nelle discoteche di oggi perché sì: Lizzo con "About Damn Time" ci farà ballare per tutta l'estate. Della Queen of Disco c'è un chiaro riferimento non solo nelle sonorità ma anche nel video della canzone, che vede Lizzo fuggire da un gruppo di sostegno che si fa chiamare "Stressed & Sexy" e vagare per la città in abiti da diva che farebbero sorridere proprio Donna Summer. Di "Get lucky" si sente lo stesso giro di basso e l'inconfondibile profumo d'estate che ha caratterizzato il successo dei Daft Punk nove anni fa. "C'è qualcosa di magico in questa canzone" ci racconta in un'intervista la cantante nata a Detroit che aggiunge "e poi diciamolo: è arrivato il momento di stare bene!" (ridendo).

"Dai, è arrivato il momento di stare meglio"

"La musica disco e funky sono state così d’aiuto negli anni Sessanta e Ottanta: la gente aveva bisogno di quel tipo di musica per sentirsi meglio. Noi ora viviamo in un periodo storico in cui la musica può esserci veramente d'aiuto. Mi auguro che chi ascolterà questo singolo trovi un po' del divertimento di "Juice" ma anche molto di più. Io mi sento migliorata, ho più fiducia in me stessa e spero che quando le persone ascolteranno questa canzone si possano sentire come me. Dai, è arrivato quel dannato momento di stare bene!" dice Lizzo, ridendo di gusto. Una canzone che la stessa artista ha definito "urgente" e che, proprio perché è stata l'ultima del disco a essere registrata, doveva uscire per prima. "Il messaggio che voglio mandare attraverso About damn time è divertimento e credo di esserci riuscita" chiosa l'artista. Che ha anche fatto un saluto speciale ai suoi fan in Italia, nell'attesa di rivederla preso in concerto qui per cantare e ballare tutti i suoi successi!