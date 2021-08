Lizzo, pubblicato il videoclip di Rumors con Cardi B

Ottimi riscontri per il video del duetto che in poco tempo ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube

Melissa Viviane Jefferson, questo il nome all’anagrafe, è tra le artiste più amate e popolari a livello mondiale. La cantante ha deciso di fare il suo comeback discografico con un duetto in coppia con Cardi B con la quale ha recitato all'interno della pellicola Le ragazze di Wall Street - Business Is Business con protagonista Jennifer Lopez e candidata alla settantasettesima edizione dei Golden Globe grazie alla nomination come Miglior attrice non protagonista.