Lizzo annuncia l'uscita del nuovo singolo Rumors

approfondimento

Lizzo, è lei l'artista del momento

Singolo dopo singolo Lizzo si è imposta come un vero e proprio fenomeno mediatico in grado di vendere milioni di copie, il suo album Cuz I Love You è stato certificato disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie.

Tra i suoi brani più celebri spiccano Good as Hell, Truth Hurts e Juice.