Cher augura ai fan "Happy Pride Month" nel suo primo TikTok

In occasione dei festeggiamenti finali del Pride 2021, la cantante si è unita alla community del social network e lo ha fatto in maniera del tutto unica dedicando il primo messaggio alla comunità LGBTQ+.

All’età di 75 anni Cher sbarca su TikTok. E' questa la notizia sorprendente che rimbalza da un social all'altro, tutti increduli che la "Regina" posso confrontarsi con Millenians e Generazione Z.. Naturalmente Cher lo fa a suo modo, da autentica diva con con un video di una trentina di secondi, suddiviso in quattro spezzoni e dedicato alla comunità LGBTQ+. "Ciao, sono io, la grande e potente Cher. E sono su TikTok", esordisce la cantante, in puro stile “Mago di Oz”, nel primo filmato, dove indossa un giubbino corto rosa, pantaloni neri e una parrucca bionda.

approfondimento

Cher compie 75 anni, storia e carriera della cantante di "Believe"

nel suo secondo video, la cantante ha sfoggiato una parrucca bruna, e una giacca a righe bianche e nere. "Ciao, sono io, Cher, su TikTok", dice, mentre nel terzo spezzone la si vede tornare bionda. "Indovina chi sono? Sono su TikTok", ripete. Per la sua ultima ripresa, Cher, che torna bruna, sente che non c'è bisogno di presentazioni. “Ciao, certo che sai chi sono. Stavo per presentarmi, ma no", dice, prima di condividere un messaggio per il Pride Month. "Buon mese dell'orgoglio a tutti nella comunità che amo e significa tu"