Cher annuncia un film biopic sulla sua vita

Una leggenda che ha segnato in modo indelebile il mondo dello spettacolo spaziando tra musica, cinema e televisione. Giovedì 20 maggio Cherilyn Sarkisian LaPierre, questo il nome all’anagrafe, ha festeggiato settantacinque anni. In occasione del suo compleanno, la voce di If I Could Turn Back Time ha annunciato l’inizio dei lavori per un film ispirato alla sua vita, come riportato anche dall’ANSA.

Cher, il film Una vera e propria icona inarrivabile, un'artista che da oltre mezzo secolo domina incontrata la scena internazionale. Nel corso degli anni Cher ha dato dimostrazione di talento straordinario conquistando pubblico e critica, tra i numerosi riconoscimenti ottenuti spicca una vittoria agli Academy Awards nella categoria Miglior attrice protagonista grazie al ruolo di Loretta Castorini nella pellicola Stregata dalla luna. Poche ore fa la voce di Believe ha annunciato la produzione di una pellicola basata sulla sua vita. Non ci sono notizie per quanto riguarda il cast e la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.