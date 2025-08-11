Cher, The Farewell Tour arriva su vinile e in streaming

Cher pubblicherà il suo album live The Farewell Tour in streaming e in vinile per la prima volta in assoluto, tra poche settimane.

Disponibile solo su CD al momento della sua uscita, nel 2003, l'album catturava tutta l'emozione e le vibrazioni del concerto all'American Airlines Arena di Miami durante il Living Proof: The Farewell Tour del 2002. Ora, quelle stesse atmosfere potranno essere rivissute.

Cosa sappiamo sull'album

Dal 26 settembre 2025, i fan di Cher potranno rivivere la serata in una veste completamente nuova, con un'edizione in vinile stampata su doppio LP rosa shocking e viola, per un vero e proprio oggetto da collezione. La nuova edizione rimasterizzata di The Farewell Tour conterrà le 18 tracce originali più tre brani bonus (Save Up All Your Tears, We All Sleep Alone e Different Kind of Love Song) precedentemente presenti in esclusiva nel film-concerto che - all'epoca - finse un Emmy. La tracklist completa include successi iconici come Believe, If I Could Turn Back Time e Just Like Jesse James, insieme a uno speciale tributo a The Sonny and Cher Show.

Per celebrare l'uscita di The Farewell Tour, Cher ha condiviso una registrazione dal vivo di All I Really Want to Do, la canzone scritta da Bob Dylan che, nel 1965, segnò il suo primo successo da solista.

Il disco arriva dopo un anno epocale, in cui Cher ha pubblicato la compilation dei più grandi successi della sua carriera (Forever), e ha raggiunto il primo posto nella classifica dei bestseller del New York Times con CHER: The Memoir, Part One.