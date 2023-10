Cher festeggia un anno con il fidanzato 37enne Alexander Edwards

L’amore non ha età, e Cher, 77 anni, e il fidanzato Alexander Edwards, 37 anni, hanno confermato il romantico principio con i festeggiamenti dell’anniversario della loro relazione. Come riportato da People il primo incontro della coppia, avvenuto lo scorso anno “per circa quindici minuti” durante la Paris Fashion Week, ha avuto seguito grazie all’intervento di un amico in comune che ha comunicato al produttore musicale il numero di telefono della cantante. “È stato davvero scioccante, perché le persone semplicemente non danno il mio numero” ha raccontato Cher. “Avevo detto a tutti i miei amici, “siamo troppo vecchi per uscire con uomini molto più giovani, e non mi innamorerò mai tramite messaggio”. Quindi ho fatto quello che avevo detto di non fare!”. La cantante ha infatti sovvertito tutte le regole per Edwards, “perché è semplicemente così speciale” anche se “odio quando le persone dicono che le persone sono speciali, ma molte persone dicono che io sono speciale, quindi io posso dire che lui è speciale”.