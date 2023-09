Cher Christmas, la superstar torna con un album di canzoni sul Natale

A distanza di 10 anni dal suo ultimo album di inediti e di 5 da quello di cover degli ABBA, Cher, dopo aver scatenato vari rumor sui suoi social con l’immagine di una C che si ricostruisce, annuncia il suo nuovo album “Cher Christmas”, il suo primo dedicato al Natale che uscirà prossimente. A breve verranno svelati maggiori dettagli…



Cher è una superstar in tutto il mondo da oltre 50 anni. Un Premio Oscar come attrice, vincitrice di Grammy ed Emmy, vincitrice di tre Goldon Globe e del Premio al Festival di Cannes, vincitrice del People’s Choice Award, attrice di Brodway e di film, cantante, regista, documentarista, autrice, filantropa e molto di più. Cher è l'unica cantante che possa vantare almeno una canzone al numero uno della top ten americana Billboard in sei decenni differenti dagli anni sessanta e, a quasi 80 anni, ha ancora molto da dire.