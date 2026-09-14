Geolier e Achille Lauro, è uscito il videoclip del duetto Per noi

Il brano nasce dall’intesa maturata durante il concerto di Geolier dello scorso giugno, quando Achille Lauro era salito sul palco per interpretare Fotografia
Achille Lauro e Geolier hanno pubblicato oggi, 11 settembre 2026, il videoclip (che potete guardare in fondo a questo articolo) di Per noi, il loro primo duetto ufficiale dopo l’esibizione insieme allo Stadio Olimpico di Roma. La canzone è una ballad malinconica che alterna italiano e napoletano, con Lauro che per la prima volta sceglie di cantare nella lingua di Geolier.
Il brano nasce dall’intesa maturata durante il concerto di Geolier dello scorso giugno, quando Achille Lauro era salito sul palco per interpretare Fotografia. Da quell’incontro è arrivata una collaborazione che mette in dialogo due percorsi differenti, ma accomunati dal rapporto con le proprie origini e con le persone che hanno segnato la loro crescita.
Un videoclip per raccontare due storie
Per noi non punta soltanto sull’impatto immediato. Il singolo si sviluppa come un brano romantico e introspettivo, sospeso tra distanza, desiderio e possibilità di ritrovarsi. Il videoclip accompagna questa atmosfera e porta al centro l’incontro tra Geolier e Achille Lauro, due artisti lontani per provenienza e stile, ma vicini nel modo di raccontare le proprie radici.
La scelta più sorprendente riguarda proprio Lauro, che abbandona per la prima volta la sua consueta dimensione romana per cantare in napoletano. Un gesto musicale e simbolico con cui il cantante si avvicina al mondo di Geolier, senza rinunciare alla propria identità.
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Geolier e Achille Lauro, il videoclip del duetto Per noi
Il significato del duetto
Alla vigilia dell’uscita, Achille Lauro ha spiegato il senso della collaborazione, sottolineando i legami tra Roma e Napoli. "Dentro Per noi ci sono le nostre storie, le nostre persone, quello che siamo stati e quello che siamo diventati", ha raccontato.
Il brano nasce infatti dall’idea che le due città, pur diverse, condividano una storia culturale profonda e un rapporto speciale con la musica, il teatro, il cinema e l’arte. Soprattutto, secondo Lauro, Roma e Napoli sono unite dalle persone comuni, dal lavoro, dal sacrificio e dalla fatica.
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Le reazioni dei fan
Nelle ore successive alla pubblicazione, Per noi ha attirato numerosi commenti sui social. A colpire il pubblico è soprattutto la scelta di Achille Lauro di misurarsi con il napoletano e di entrare nel territorio musicale di Geolier con un ruolo centrale.
Tra le prime reazioni si leggono commenti entusiasti come "Grandi, insieme invincibili, avete spaccato", "Capolavoro" e "Che meraviglia". Per conoscere il percorso del singolo nelle classifiche, però, bisognerà attendere i primi dati ufficiali.
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©Getty
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