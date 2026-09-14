Geolier e Achille Lauro, è uscito il videoclip del duetto Per noi

Il brano nasce dall’intesa maturata durante il concerto di Geolier dello scorso giugno, quando Achille Lauro era salito sul palco per interpretare Fotografia. Da quell’incontro è arrivata una collaborazione che mette in dialogo due percorsi differenti, ma accomunati dal rapporto con le proprie origini e con le persone che hanno segnato la loro crescita.

Achille Lauro e Geolier hanno pubblicato oggi, 11 settembre 2026, il videoclip (che potete guardare in fondo a questo articolo) di Per noi, il loro primo duetto ufficiale dopo l’esibizione insieme allo Stadio Olimpico di Roma. La canzone è una ballad malinconica che alterna italiano e napoletano, con Lauro che per la prima volta sceglie di cantare nella lingua di Geolier.

Per noi non punta soltanto sull’impatto immediato. Il singolo si sviluppa come un brano romantico e introspettivo, sospeso tra distanza, desiderio e possibilità di ritrovarsi. Il videoclip accompagna questa atmosfera e porta al centro l’incontro tra Geolier e Achille Lauro, due artisti lontani per provenienza e stile, ma vicini nel modo di raccontare le proprie radici.

Il significato del duetto

Alla vigilia dell’uscita, Achille Lauro ha spiegato il senso della collaborazione, sottolineando i legami tra Roma e Napoli. "Dentro Per noi ci sono le nostre storie, le nostre persone, quello che siamo stati e quello che siamo diventati", ha raccontato.

Il brano nasce infatti dall’idea che le due città, pur diverse, condividano una storia culturale profonda e un rapporto speciale con la musica, il teatro, il cinema e l’arte. Soprattutto, secondo Lauro, Roma e Napoli sono unite dalle persone comuni, dal lavoro, dal sacrificio e dalla fatica.