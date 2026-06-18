L'attrice e regista, presto al cinema con "The Invite", è tornata a parlare del periodo in cui ha promosso "Don't Worry Darling" e delle polemiche legate alla sua frequentazione con Harry Styles durata circa due anni, una love story chiacchieratissima, specie per la differenza di età tra lei e la popstar britannica

Sono passati quattro anni dal suo ultimo film da regista e Olivia Wilde, alla vigilia dell'uscita negli Stati Uniti di The Invite, una black comedy intrisa di satira sociale con al centro le relazioni d'amore, è tornata a parlare della sua vita privata e degli amori che l'hanno fatta stare a lungo in cima alle cronache rosa e alle colonne di gossip negli ultimi anni.

In particolare, la regista è tornata sul periodo vorticoso che ha accompagnato l'uscita di Don't Worry Darling, thriller discusso che ha avuto critiche contrastanti ma la cui storia è stata segnata da un debutto controverso e una distribuzione che ha risentito delle molte storie, vere o presunte, legate a una lavorazione difficile.

Wilde, che era in coppia col protagonista maschile del film, Harry Styles, si è separata dall'attore e popstar due mesi dopo il debutto del film a Venezia.

La sua love story con la stella della musica britannica ha avuto un peso sulla storia della produzione.

A distanza di quattro anni, finalmente, lei, così chiacchierata in rete e sui social, ha qualcosa da dire in proposito.

La relazione con Styles che ha turbato i fan Olivia Wilde, ospite del podcast di Alexandra Cooper "Call Her Daddy" - la cui puntata integrale è disponibile su YouTube e visibile in basso - ha ammesso di fare fatica ancora oggi a comprendere il vortice di emozioni legate alle polemiche nelle quali si è ritrovata nel 2022, stagione di uscita di Don't Worry Darling, thriller dal cast stellare nel quale spiccava la presenza di Styles, alle sue prime prova da attore, di battaglie legali per la custodia dei figli avuti dalla relazione di lungo corso con Jason Sudeikis (che oggi crescono in maniera congiunta) e tumulto legato alla fine della storia d'amore con la popstar, nata proprio sul set di quel film.

Wilde ammette che per lei è stato molto pesante non poter intervenire sui fatti quando si era imposta una narrazione in cui lei era la cattiva.

Alle molte polemiche legate alla lavorazione del film, tra cui spiccava una presunta faida tra lei e l'attrice protagonista Florence Pugh (che a Venezia non volle posare nelle foto sul red carpet con la regista), si aggiunsero quelle legate alla sua relazione sentimentale con Styles, sempre osteggiata dai fan.

Olivia Wilde ammette che all'epoca non considerava quanto il pubblico fosse turbato dalla differenza di età tra lei e l'attore.

Quando hanno inziato a frequentarsi, Styles aveva 26 anni e lei 36, dieci anni di distanza anagrafica che, dice Wilde, "Ha davvero turbato le persone".

Inoltre i fan di Harry Styles erano contro di lei in ogni momento. Se ballava a un concerto e si divertiva, la insultavano pesantemente online. Vedi anche Harry Styles e Olivia Wilde sul red carpet di Venezia. FOTO

Con la popstar "la relazione più bella" Olivia Wilde oggi ammette che quel periodo è stato pazzesco sotto il profilo mediatico ma, ripensando alla sua storia con Harry Styles, i ricordi sono dolcissimi.

L'attrice e regista dice che lei e il suo ex vivevano come in una bolla fuori dalla quale si agitava un tornado di commenti e polemiche.

"Penso che siamo esistiti in questa piccola bolla e il giudizio non vi è mai entrato davvero (...) Penso che la gente fosse pazza. È quasi come se la felicità la rendesse pazza".

Su Styles aggiunge: "Era la relazione più bella, così dolce e così bella, davvero, in realtà, molto domestica e gentile e adorabile”.

La separazione da Harry Styles, avvenuta a due mesi dall'anteprima veneziana di Don'Worry Darling, è stata motivata con i troppi impegni delle due star e dalla volontà di lei di dedicarsi ai figli. L'addio è stato consensuale.

Prima di Styles, la star di Dr. House è stata in coppia per nove anni con Jason Sudeikis. Anche di lui ha parlato ai microfoni del podcast soffermandosi sulle fasi difficili in cui una storia d'amore finisce.

Lei e l'attore di Ted Lasso faticavano a sapere chi fossero davvero, nonostante i molti anni trascorsi insieme.

A proposito del suo nuovo film, The Invite, dice: “Non mi sorprende che abbia finito per fare un film sulle relazioni e sulla complessità di determinare se una relazione è finita perché non è un processo da un giorno all’altro. È molto difficile l’idea che le relazioni possano arrivare in un luogo in cui si diventa estranei”.