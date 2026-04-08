A24 ha rilasciato il trailer ufficiale di "The Invite", la nuova pellicola diretta da Olivia Wilde, anche nel cast insieme ad altre star del grande e piccolo schermo: Seth Rogen, Edward Norton e Penélope Cruz. Il film, che arriverà in estate nelle sale statunitensi con data ancora da comunicare, è una commedia dai risvolti imprevedibili, una satira sociale e un dramma, con protagoniste due coppie, che si consuma tra le mura domestiche.

Olivia Wilde è tornata alla regia dopo i film La rivincita delle sfigate e Don't Worry Darling e il suo prossimo film, The Invite, in uscita per l'estate negli Stati Uniti, esclusivamente al cinema, è l'esplorazione delle dinamiche di coppia e delle nevrosi del matrimonio dei protagonisti, due donne e due uomini, interpretati da Penélope Cruz, Wilde (anche attrice nel film), Seth Rogen ed Edward Norton.

Il film, che è l'adattamento dello spagnolo Sentimental, pellicola del 2020 di Cesc Gay, sarà distribuito da A24.

Non c'è ancora una data specifica per il debutto nelle sale e anche il trailer ufficiale, disponibile in lingua originale e visibile in testa a questo video articolo, non riporta ulteriori dettagli. Stesso vale per l'uscita italiana, ancora da definire.

Una black comedy con 4 protagonisti

Quando è stato presentato in anteprima mondiale all'ultimo Sundance Film Festival, The Invite ha raccolto critiche ultra positive da parte di chi lo ha visto.

La pellicola originale, che è una commedia drammatica a sfondo sentimentale, nelle mani di Wilde diventa una black comedy intrisa di satira sociale.

Al centro, una coppia in crisi e un'altra che sembra molto più in armonia. Quest'ultima, approfittando di un invito a cena, farà una proposta alla prima coppia che potrebbe ravvivare il loro matrimonio ma anche metterlo alla prova.

Il trailer ufficiale svela l'ambientazione domestica del film, che si svolge, apparentemente, esclusivamente in interni.

A qualcuno il montaggio ha ricordato le atmosfere tese di Carnage di Roman Polański ma in realtà i dialoghi qui sono meno urlati e tutto sembra virare al comico e all'incredibile.



Il primo trailer ufficiale mostra le espressioni imbarazzate e incredule di Rogen e il look con il caschetto ossigenato di Cruz. In ogni caso, la pellicola è l'occasione per quattro grandi interpreti di dimostrare ancora una volta la propria versatilità davanti alla macchina da presa.

The Invite è una commedia d'autore ad alto budget, diretta da Olivia Wilde e scritta da Rashida Jones e Will McCormack, attori ma anche sceneggiatori di talento.