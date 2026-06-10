Elle, il trailer della serie tv prequel de La rivincita delle bionde

È uscito il trailer della prima stagione della serie tv Elle, il prequel de La rivincita delle bionde. Gli otto episodi arriveranno il 1º luglio su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Nel filmato, dopo il trasferimento a Settle dall’agiata vita a Los Angeles, la protagonista Elle Woods (Lexi Minetree), la ragazza più in voga di Los Angeles, si trova alle prese con una vita molto diversa.

Secondo la sinossi ufficiale, la prima stagione della serie tv Elle segue “Elle Woods prima che si sentisse un pesce fuor d'acqua ad Harvard. La incontriamo nel 1995, come un pesce nelle acque tumultuose del liceo, dove si imbatte in amicizie complicate, amori proibiti e scelte di moda discutibili. In tutto questo, Elle trova nella sua famiglia un punto di riferimento e stringe un legame ancora più forte con sua madre, dimostrando che possono superare qualsiasi difficoltà la vita riservi loro, finché si sostengono a vicenda. Con ogni sfida che affronta, Elle si avvicina sempre di più all'Elle Woods che conosciamo e amiamo oggi”.

Il cast include Lexi Minetree nel ruolo della futura avvocatessa Elle, Diane Raphael nel ruolo di Eva (la madre di Elle), Tom Everett Scott nel ruolo di Wyatt (il padre di Elle), Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney, Zac Looker e Amy Pietz. Tra i membri ricorrenti del cast compaiono poi Jessica Belkin, Danielle Chand, Matt Oberg, Chloe Wepper, Logan Shroyer, Sharon Taylor, David Burtka, Brad Harder, Kayla Maisonet, Lisa Yamada e il compianto James Van Der Beek.

Prime Video ha già rinnovato la serie tv Elle per una seconda stagione. La creatrice della serie, Laura Kittrell (High School e Insecure), è anche showrunner e produttrice esecutiva insieme a Caroline Dries. Tra gli altri produttori esecutivi figurano Reese Witherspoon e Lauren Neustadter per Hello Sunshine, insieme ad Amanda Brown e a Marc Platt. Jason Moore ha diretto i primi due episodi della prima stagione ed è anche produttore esecutivo. Josie Craven e Jen Regan sono produttrici supervisori. Bryan J. Raber e Asmita Paranjape sono produttori. “Venticinque anni dopo che il mondo l’ha conosciuta per la prima volta, poter condividere la storia di come Elle Woods è diventata la forza inarrestabile di cui tutti ci siamo innamorati è un sogno che si avvera”, ha dichiarato Reese Witherspoon, nel 2001 protagonista del film La rivincita delle bionde di Robert Luketic. “Scoprire Lexi Minetree e vederla vestire i (favolosi) panni di Elle è stata una delle esperienze più gratificanti della mia carriera. Penso che i temi della nostra serie, ovvero gentilezza, autenticità e fiducia in sé stessi, toccheranno profondamente sia i fan dei film originali che il nuovo pubblico”, ha proseguito l’attrice, ora produttrice esecutiva della serie tv Elle. “Lavorare con il nostro incredibile team di Hello Sunshine, Amazon e i nostri visionari sceneggiatori e registi per dare vita al percorso di Elle al liceo è stata una gioia immensa. Non vedo l'ora di condividere la prima stagione con il mondo e iniziare le riprese della seconda!”.

