Alice Campello sposerà (di nuovo) Alvaro Morata dopo la crisi

Dopo mesi segnati da allontanamenti e ritorni, Alice Campello e Alvaro Morata hanno ritrovato l'equilibrio. La coppia, che ora vive a Madrid, guarda al decimo anniversario di nozze del 2027 con un desiderio preciso: rinnovare le promesse matrimoniali in una cerimonia più raccolta e intima, circondati solo dagli affetti più stretti

Il desiderio di un rito ridotto all'essenziale, del resto, racconta bene quanto siano cambiate le priorità rispetto a un decennio fa, quando la loro storia era diventata quasi un simbolo di coppia perfetta agli occhi dei follower.

Accanto alla coppia ci sarebbero dunque soltanto gli affetti più vicini e i quattro figli , Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella, nati nel corso di questi anni. Una scelta che riflette la nuova fase della loro vita, costruita lontano dai riflettori e centrata sulla ricerca di stabilità nella capitale spagnola, dove la famiglia si sta progressivamente trasferendo per ricominciare con più tranquillità.

" Mi piacerebbe rinnovare i voti, ma in modo più intimo , con molte meno persone. Vorrei con noi solo le persone che ci hanno sostenuto in questi ultimi anni. E, ovviamente, i nostri figli", ha dichiarato.

Nel giugno del 2027 saranno trascorsi dieci anni dal primo matrimonio di Alice Campello e Alvaro Morata , celebrato nel 2017. Proprio l'anniversario diventa l'occasione che l'influencer e imprenditrice immagina per tornare a pronunciare le promesse nuziali .

La crisi e il ritorno insieme

Il percorso che ha portato a questo nuovo progetto è stato tutt'altro che lineare. Il primo scossone risale all'agosto 2024, quando le tensioni tra i due erano diventate di dominio pubblico. Il riavvicinamento di inizio 2025 sembrava aver ricucito lo strappo, ma alla fine dello stesso anno la coppia ha affrontato un momento ancora più difficile, culminato in una vera separazione. Solo nell'estate del 2026 è arrivato l'annuncio della riconciliazione, seguito da una progressiva ricostruzione del rapporto e dei suoi equilibri familiari.

Nonostante gli alti e bassi, Alice Campello racconta di non aver mai smesso di amare il marito. Il legame, spiega, ha retto anche nei passaggi più complicati, sostenuto dalla volontà reciproca di non arrendersi di fronte alle incomprensioni. "È l'uomo della mia vita. Il padre dei miei quattro figli. Ci sono momenti belli e momenti brutti, come in ogni matrimonio. Ma l'importante è che continuiamo a sceglierci a vicenda", ha affermato.

Oggi la priorità, per entrambi, è la serenità familiare. Il trasferimento a Madrid segna simbolicamente l'inizio di questo nuovo capitolo, in cui la coppia prova a lasciarsi alle spalle le difficoltà del passato per concentrarsi sul futuro. Il rinnovo delle promesse, se confermato, sarà il suggello di un percorso fatto di rotture e di ricuciture, e insieme la conferma di una scelta ripetuta nel tempo: continuare a stare insieme, nonostante tutto.