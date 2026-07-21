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Alice Campello e Alvaro Morata sugli spalti della finale mondiale tra sorrisi e foto

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Sorrisi, foto e tifo per la Spagna. Alice Campello e Alvaro Morata erano sugli spalti della finale mondiale tra Argentina e Spagna e hanno raccontato la serata sui social con alcuni scatti condivisi con i loro follower

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Tra i tanti tifosi presenti sugli spalti per la finale mondiale tra Argentina e Spagna c'erano anche Alice Campello e Alvaro Morata. L'influencer e il calciatore hanno seguito la partita dal vivo, condividendo sui social alcuni momenti della serata tra foto, video e immagini che li ritraggono insieme.

Una serata da tifosi per Alice Campello e Morata

Attraverso Instagram, Campello ha raccontato l'atmosfera della finale pubblicando diversi contenuti dedicati all'evento. Al suo fianco Morata, che ha voluto sostenere la nazionale spagnola nonostante non facesse parte della squadra impegnata nel torneo.

Gli scatti condivisi sui social mostrano la coppia sugli spalti mentre segue il match. Immagini che hanno subito attirato l'attenzione dei follower, da sempre interessati alla vita privata e familiare dei due.

Il legame di Alice Campello con la Spagna

Per Alice Campello la Spagna rappresenta da anni una parte importante della sua vita. Il lungo periodo vissuto nel Paese accanto al marito ha contribuito a rafforzare un legame che l'influencer non ha mai nascosto e che continua a raccontare anche attraverso i suoi canali social.

La presenza alla finale assume quindi anche un significato personale, oltre che sportivo, considerando il rapporto costruito nel tempo con la realtà spagnola.

Un amore tra separazioni e ritorni

La storia tra Alice Campello e Alvaro Morata è iniziata nel 2016 e, in poco tempo, si è trasformata in una delle relazioni più seguite del mondo dello sport e dello spettacolo. L'anno successivo i due si sono sposati a Venezia, celebrando le nozze nella suggestiva Basilica del Redentore.

Nel corso degli anni il loro percorso di coppia è stato segnato da momenti difficili. Nel 2024 avevano annunciato la separazione, sorprendendo fan e osservatori. Successivamente era arrivato un primo riavvicinamento, seguito da una nuova fase di distanza nei primi mesi del 2026. Oggi, però, i due sembrano aver ritrovato l'equilibrio e si mostrano nuovamente uniti, pronti a condividere un nuovo capitolo della loro storia.

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