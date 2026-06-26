I Maroon 5 travolgono Milano con uno show memorabile. Adam Levine irrefrenabileMusica Crediti foto: Andrea Ripamonti
Irrefrenabili e carismatici. I Maroon 5, guidati dal travolgente Adam Levine, si sono esibiti all’Ippodromo Snai San Siro per il primo appuntamento del cartellone dell’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca-Cola. Show da incorniciare tra ballad, brani up-tempo e inni generazionali. Presenti 18.000 persone. Nelle prossime settimane la concert series milanese ospiterà molti altri artisti internazionali, tra i quali Florence + the Machine, i Foo Fighters e i System of a Down
Travolgenti, irrefrenabili e carismatici. Dall’affermazione con This Love all’esibizione all’Halftime Show del Super Bowl passando per tre statuette vinte ai Grammy Awards, oltre cento milioni di copie vendute, brani da miliardi di riproduzioni di streaming e gli attuali oltre settantasette milioni di ascoltatori mensili su Spotify, i Maroon 5 sono notoriamente tra i gruppi più influenti del terzo millennio, ma vederli live è tutta un’altra cosa. Giovedì 25 giugno la formazione, guidata dall’instancabile Adam Levine, si è esibita all’Ippodromo Snai San Siro di Milano per il primo appuntamento del cartellone dell’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca-Cola.
i MAROON 5 a milano, uno show da incorniciare
I Maroon 5 hanno aperto la serata chiarendo subito che sarebbe stato Harder to Breathe, non per il caldo, ma per l’energia del gruppo. Adam Levine ha guidato la formazione proponendo parte di una discografia monumentale ed entrata di diritto nell’Olimpo della musica pop mondiale. Dopo Lucky Strike, i Maroon 5 hanno proposto This Love, un vero e proprio inno generazionale. Successivamente, il grande mattatore della serata ha rivolto un primo saluto al pubblico: “È un onore essere tornati, grazie per averci ospitato questa sera. Sarà una bella serata, cantante tutti con me: dalla prima all’ultima fila”.
Nel corso della serata i Maroon 5 non hanno lasciato al pubblico il tempo di riposarsi con una saletta costruita alla perfezione: zero tempi morti e perfetto bilanciamento tra ballad, brani up-tempo e hit mondiali. Dopo Stereo Love, il gruppo ha eseguito Animals, singolo tratto dall’acclamato album V distribuito nel 2014, ma così sapientemente prodotto da risultare sempre fresco e appena uscito. Le canzoni One More Night e Misery hanno accompagnato i presenti verso Sunday Morning, accolta con un boato alle prime note, a dimostrazione di come faccia ormai parte della memoria collettiva musicale. Won’t Go Home Without You cantata a squarciagola dalle 18.000 persone presenti.
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Dopo Memories, il gruppo ha regalato quello che potrebbe essere stato il miglior momento della serata: l’esibizione sulle note di She Will Be Loved. Vocalità potente e accompagnamento musicale ineccepibile. Adam Levine ha travolto tutti a suon di pop, carisma e talento davvero sconfinato. Moves Like Jagger ha fatto scatenare tutti. Bis affidato a Payphone e Sugar. Dopo la chiusura, il pubblico è rimasto immobile per alcuni secondi, quasi a sperare in un secondo bis. La produzione degli I-DAYS Milano Coca-Cola ha alzato il sipario sull’edizione 2026 nel migliore dei modi. Spettacolo da incorniciare. Tempi perfetti ed esecuzioni magistrali. E dopo una serata del genere, l'unica certezza è la voglia di rivedere ancora i Maroon 5.
Dopo il concerto dei Maroon 5, gli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026 ospiteranno altri artisti internazioniali con gli appuntamenti in programma nel corso dei prossimi mesi:
- 3 luglio 2026, Florence + the Machine - Ippodromo Snai San Siro
- 5 luglio 2026, Foo Fighters - Ippodromo Snai La Maura
- 6 luglio 2026, System of a Down - Ippodromo Snai La Maura
- 4 settembre 2026, Tonypitony - Ippodromo Snai San Siro
- 6 settembre 2026, David Guetta - Ippodromo Snai San Siro
- 10 settembre 2026, ASAP Rocky - Ippodromo Snai San Siro
Inoltre, l’organizzazione del festival ha già annunciato il primo headliner dell’edizione 2027: i Blink-182, attesi domenica 13 giugno sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro. Opening act i Pierce the Veil.
Questa la scaletta completa del concerto dei Maroon 5 di giovedì 25 giugno all’Ippodromo Snai San Siro di Milano per gli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026:
Intro (Beach Boys)
Harder to Breathe
Lucky Strike
This Love
Stereo Hearts
Animals
One More Night
Misery
Sunday Morning
Heavy (Pj Morton song)
Won’t Go Home Without You
Memories
She Will Be Loved
Maps
Love Somebody
Don’t Wanna Know
What Lovers Do
Makes Me Wonder
Girls Like You
Moves Like Jagger
Encore:
Payphone
Sugar
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