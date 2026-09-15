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LiSA in concerto al Forum di Assago a Milano, la possibile scaletta

Musica
©Getty

Martedì 15 settembre LiSA sale sul palco dell'Unipol Forum di Assago per l'unica data italiana del suo primo tour europeo. La voce di alcune tra le sigle anime più celebri, da Demon Slayer a Sword Art Online, festeggia i quindici anni di carriera solista

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Martedì 15 settembre, LiSA sale sul palco dell'Unipol Forum di Assago per la sua unica (e prima) data italiana.

Il primo tour europeo per i 15 anni di carriera

LiSA, tra le voci più amate della musica giapponese, arriva per la prima volta in Italia con una data unica all'Unipol Forum di Assago, alle porte di Milano.

 

L'appuntamento è per martedì 15 settembre 2026, con inizio previsto alle 21. Il concerto apre la tranche europea del tour LiVE is Smile Always ～15～ Europe & UK Tour 2026, con cui l'artista celebra i quindici anni dal debutto solista e che tocca, dopo Milano, anche Germania, Francia e Regno Unito.

 

Il nome di LiSA è legato a doppio filo al mondo dell'animazione giapponese. Sua è l'interpretazione di brani diventati veri e propri inni per gli appassionati, come Gurenge e Homura, firmate per Demon Slayer - Kimetsu no yaiba, oppure Crossing Field e Catch the Moment, legate a Sword Art Online. Proprio la forza di queste sigle, unita a una presenza scenica riconosciuta in tutto il mondo, ha trasformato ogni suo live in un evento molto atteso, capace di richiamare un pubblico trasversale fatto di amanti della musica e di cultura pop nipponica.

 

Negli ultimi anni la sua popolarità ha superato i confini del Giappone, complici anche collaborazioni internazionali e la crescente diffusione globale degli anime. La tappa milanese, prima assoluta nel nostro Paese, arriva così come il coronamento di un'attesa lunga anni da parte dei fan italiani, che avranno finalmente l'occasione di ascoltare dal vivo i brani che hanno accompagnato alcune delle serie animate più seguite dell'ultimo decennio.

La possibile scaletta del concerto

La scaletta ufficiale del concerto di LiSA a Milano non è stata diffusa. Tuttavia, è possibile prendere a riferimento i brani eseguiti alla Nippon Budokan di Tokyo lo scorso 17 aprile 2026:

best day, best way

Merry Hurry Berry

Rising Hope

oath sign

crossing field

träumerei

Gurenge

ADAMAS

Akai Wana (Who Loves It?)

HADASHi NO STEP

BRiGHT FLiGHT

Letters to ME

PATCH WALK

OPENiNG -LACE UP-

DECOTORA15

rapid life Syndrome

QUEEN

Shouted Serenade

Catch the Moment

Gyakkou Orchestra

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