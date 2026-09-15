IL MONDO DELLA FINANZA

La quinta stagione della serie tv Industry sarà l’ultima. Ideato, scritto e prodotto a livello esecutivo da Mickey Down e Konrad Kay, lo show è ambientato nel mondo della finanza. Gli attori e le attrici già annunciati sono Cary Elwes (Dead Man’s Wire, La storia fantastica e Robin Hood: Un uomo in calzamaglia), Dianna Argon (Glee e Shiva Baby), Sam Riley (Mint e Islands), Jessica Brown Findlay (Silo e Peaky Blinders), Luke Manley (Marty Supreme), Bally Gill (Slow Horses e Intervista col vampiro), Eduard Poliakov (On Drive e Mavka: The True Myth) e Zosia Mamet (Girls e L’assistente di volo). Inoltre, il cast include anche Myha'la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton, Amy James-Kelly, Roger Barclay, Andrew Havill, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani ed Edward Holcroft. La serie è una produzione Bad Wolf per HBO/BBC e i produttori esecutivi sono Jane Tranter, Kate Crowther e Ryan Rasmussen per Bad Wolf, Kathleen McCaffrey per Little Gems e Rebecca Ferguson per BBC. I registi della quarta stagione comprendono Mickey Down, Konrad Kay, Michelle Savill e Luke Snellin. Gli sceneggiatori sono Down, Key e Joseph Charlton.