Nell'ultima stagione dello show ambientato nel mondo della finanza, il primo interpreterà l'investitore Matt Crenshaw, mentre il secondo sarà Declan P. Davis, il vice del politico di sinistra Nikesh Shah
Ben Platt e Russell Tovey si sono uniti al cast della quinta e ultima stagione della serie tv Industry. Come riporta la rivista Variety, il primo interpreterà il ruolo di Matt Crenshaw, “un investitore di capitale di rischio e uno dei primi finanziatori di un’azienda di tecnologia per il benessere”. Il secondo interpreterà invece il ruolo di Declan P. Davis, “il vice del politico di sinistra Nikesh Shah (Bally Gill)”.
IL MONDO DELLA FINANZA
La quinta stagione della serie tv Industry sarà l’ultima. Ideato, scritto e prodotto a livello esecutivo da Mickey Down e Konrad Kay, lo show è ambientato nel mondo della finanza. Gli attori e le attrici già annunciati sono Cary Elwes (Dead Man’s Wire, La storia fantastica e Robin Hood: Un uomo in calzamaglia), Dianna Argon (Glee e Shiva Baby), Sam Riley (Mint e Islands), Jessica Brown Findlay (Silo e Peaky Blinders), Luke Manley (Marty Supreme), Bally Gill (Slow Horses e Intervista col vampiro), Eduard Poliakov (On Drive e Mavka: The True Myth) e Zosia Mamet (Girls e L’assistente di volo). Inoltre, il cast include anche Myha'la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton, Amy James-Kelly, Roger Barclay, Andrew Havill, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani ed Edward Holcroft. La serie è una produzione Bad Wolf per HBO/BBC e i produttori esecutivi sono Jane Tranter, Kate Crowther e Ryan Rasmussen per Bad Wolf, Kathleen McCaffrey per Little Gems e Rebecca Ferguson per BBC. I registi della quarta stagione comprendono Mickey Down, Konrad Kay, Michelle Savill e Luke Snellin. Gli sceneggiatori sono Down, Key e Joseph Charlton.
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BEN PLATT E RUSSELL TOVEY, LA CARRIERA
Ecco chi sono gli attori Ben Platt e Russel Tovey, le new entry del cast della quinta stagione della serie tv Industry:
- Nato il 24 settembre 1993 a Los Angeles, Ben Platt ha raggiunto la fama grazie al ruolo di Benji nel film Voices (2012) e nel sequel Pitch Perfect 2 (2015), entrambi con protagonista Anna Kendrick, e per la sua interpretazione nel ruolo di protagonista nel musical Caro Evan Hansen a Broadway, per il quale nel 2017 quale ha vinto un Tony Award come Miglior attore protagonista in un musical e nel 2018 ha ricevuto un Grammy Award per il Miglior album di un musical teatrale. Ha inoltre lavorato in altre produzioni di Broadway come The Book of Mormon. In televisione ha poi recitato in serie tv come The Politician (per la quale nel 2020 ha ricevuto ai Golden Globes la candidatura nella categoria Miglior attore in una serie commedia o musicale) e The Beauty, entrambe create da Ryan Murphy, al cinema ha recitato anche nel film Theater Camp (2023) e, nuovamente a teatro, nel musical Parade (per il quale nel 2023 ha ricevuto la nomination come Miglior attore protagonista in un musical).
- Nato il 14 novembre 1981 a Billericay, nel Regno Unito, Russell Tovey ha recitato nelle serie tv Being Human, Looking, Quantico, Years and Years, Doctor Who e American Horror Story e nei film The History Boys (2006) e Plainclothes (2025). È stato inoltre attivo a teatro in spettacoli come Enrico V di William Shakespeare e Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller.
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