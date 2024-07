Industry 3, il trailer e cosa sapere della serie tv con Kit Harington

Serie TV

Helgoland 513 - Sky Atlantic. Debutta il 19 luglio la serie ambientata in un dispotico 2039, con un’apocalisse che ha distrutto il mondo scatenando il caos. L’unico luogo sicuro è Helgoland, un’isola al largo della Germania. Qui, una comunità di sopravvissuti si organizza in una dittatura basata su un rigido sistema di classificazione sociale per cui solo 513 persone possono vivere sull’isola: quando nasce un bambino, bisogna scegliere chi sacrificare