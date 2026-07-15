Anne Hathaway incinta a 43 anni: "Ha scioccato me e mio marito"

Anne Hathaway incinta a 43 anni: "La gravidanza ha scioccato sia me che mio marito"Cinema
Ospite del programma Late Night with Seth Meyers, l'attrice ha raccontato le emozioni che lei e Adam Shulman hanno provato nello scoprire "il nostro canestro all’ultimo secondo”
“Oh mio Dio. È incredibile. È incredibile. Voglio dire, sapevamo cosa stavamo facendo, ma siamo rimasti scioccati dal fatto che abbia funzionato”. Ospite del programma Late Night with Seth Meyers, l’attrice Anne Hathaway, 43 anni, ha parlato con entusiasmo della sua attuale “meravigliosa” gravidanza. La star del film Odissea di Christopher Nolan aspetta infatti dal marito Adam Shulman il terzo figlio dopo Jonathan, 10 anni, e Jack, 6 anni. “Siamo rimasti così scioccati da come è andata a finire, che chiamiamo questo il nostro canestro all’ultimo secondo”.
L'ANNUNCIO DELLA GRAVIDANZA
Il 19 giugno Anne Hathaway aveva annunciato in un video Instagram di essere in dolce attesa. Con indosso un abito bianco svolazzante, aveva fatto il suo ingresso nell’inquadratura tenendo le braccia davanti a sé. Dopo aver sorriso, aveva abbracciato il pancione ed era corsa via. “Tesoro, sono tua”, aveva scritto nella didascalia. “È grata per la posizione in cui si trova nella sua carriera e per l’opportunità di far parte di un film che significa così tanto per così tante persone”, aveva dichiarato poco dopo una fonte alla rivista People. “Lamentarsi non è da Anne. Affronta le cose con gratitudine e professionalità, ed è esattamente così che ha gestito il tour promozionale”. La fonte aveva aggiunto che l'attrice, “al momento, si sta concentrando sulla famiglia e si sta godendo un po’ di relax” prima delle uscite dei film Odissea di Christopher Nolan (che arriverà nei cinema italiani il 16 luglio) e Verity di Michael Showalter (che debutterà in autunno). Durante il tour promozionale della pellicola Il Diavolo veste Prada 2, inoltre, una fonte aveva rivelato che “Anne era entusiasta del film e voleva che l’attenzione rimanesse concentrata sul progetto. È sempre stata molto brava a separare la sua vita privata da quella lavorativa”. Aveva proseguito: “Voleva annunciare la gravidanza alle sue condizioni. Il tour promozionale serviva a celebrare il film e a entusiasmare i fan in vista della sua uscita”.
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Anne Hathaway incinta del terzo figlio, l’annuncio sui social. VIDEO
LE MAMME OVER 40
Anne Hathaway è l’ultima di una schiera di vip diventate mamme dopo i 40 anni. L’attrice Sienna Miller ha partorito il terzo figlio all’età di 44 anni, e appena tre settimane dopo ha partecipato allo show di Jimmy Fallon, con il neonato in attesa di essere allattato dietro le quinte. “Ho avuto un figlio a 29 anni, poi a 42 e ora a 44. E penso sia molto più facile diventare madre quando non ci si sente smarrite, quando non si ha il conflitto di voler fare questo, quello e quell'altro. Credo che i 30 anni siano un periodo caotico. Pensi: “Voglio mettere la testa a posto. Voglio dei figli”. A 40 anni la vita è più stabile. Oggi se sono a letto alle 9 di sera con un libro, sono felicissima. Oggi sono una persona con i piedi molto più per terra” ha raccontato a Vanity Fair. Aveva congelato gli ovuli, ma non è servito, perché ha infine avuto due gravidanze naturali. Come lei, anche Halle Berry è rimasta incinta naturalmente prima all'età di 41 anni e poi all'età di 47 anni. Ancora, Eva Longoria è diventata mamma per la prima volta all’età di 43 anni, Milla Jovovich ha avuto la terza figlia all’età di 44 anni, Monica Bellucci ha partorito la figlia Léonie all’età di 45 anni e Caterina Murrino ha dato alla luce il figlio all’età di 47 anni.
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Sienna Miller è diventata mamma per la terza volta
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I 40 anni di Anne Hathaway, i suoi personaggi più iconici. FOTO
L’attrice, nata il 12 novembre 1982, ha all’attivo più di 30 film e un Premio Oscar vinto per aver dato il volto alla Fantine di “Les Misérables”. Ma sono tanti i ruoli amati dal pubblico che hanno portato la star di Hollywood al successo, dalla Mia Thermopolis di “Pretty Princess” alla Andy Sachs de “Il Diavolo veste Prada”. Ma anche la Regina Bianca di “Alice in Wonderland”, Amelia Brand di “Interstellar” e Catwoman ne “Il cavaliere oscuro - Il ritorno (The Dark Knight Rises)”