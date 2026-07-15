Anne Hathaway incinta a 43 anni: "Ha scioccato me e mio marito"

Ospite del programma Late Night with Seth Meyers, l'attrice ha raccontato le emozioni che lei e Adam Shulman hanno provato nello scoprire "il nostro canestro all’ultimo secondo” Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

“Oh mio Dio. È incredibile. È incredibile. Voglio dire, sapevamo cosa stavamo facendo, ma siamo rimasti scioccati dal fatto che abbia funzionato”. Ospite del programma Late Night with Seth Meyers, l’attrice Anne Hathaway, 43 anni, ha parlato con entusiasmo della sua attuale “meravigliosa” gravidanza. La star del film Odissea di Christopher Nolan aspetta infatti dal marito Adam Shulman il terzo figlio dopo Jonathan, 10 anni, e Jack, 6 anni. “Siamo rimasti così scioccati da come è andata a finire, che chiamiamo questo il nostro canestro all’ultimo secondo”.

L'ANNUNCIO DELLA GRAVIDANZA Il 19 giugno Anne Hathaway aveva annunciato in un video Instagram di essere in dolce attesa. Con indosso un abito bianco svolazzante, aveva fatto il suo ingresso nell’inquadratura tenendo le braccia davanti a sé. Dopo aver sorriso, aveva abbracciato il pancione ed era corsa via. “Tesoro, sono tua”, aveva scritto nella didascalia. “È grata per la posizione in cui si trova nella sua carriera e per l’opportunità di far parte di un film che significa così tanto per così tante persone”, aveva dichiarato poco dopo una fonte alla rivista People. “Lamentarsi non è da Anne. Affronta le cose con gratitudine e professionalità, ed è esattamente così che ha gestito il tour promozionale”. La fonte aveva aggiunto che l'attrice, “al momento, si sta concentrando sulla famiglia e si sta godendo un po’ di relax” prima delle uscite dei film Odissea di Christopher Nolan (che arriverà nei cinema italiani il 16 luglio) e Verity di Michael Showalter (che debutterà in autunno). Durante il tour promozionale della pellicola Il Diavolo veste Prada 2, inoltre, una fonte aveva rivelato che “Anne era entusiasta del film e voleva che l’attenzione rimanesse concentrata sul progetto. È sempre stata molto brava a separare la sua vita privata da quella lavorativa”. Aveva proseguito: “Voleva annunciare la gravidanza alle sue condizioni. Il tour promozionale serviva a celebrare il film e a entusiasmare i fan in vista della sua uscita”. Approfondimento Anne Hathaway incinta del terzo figlio, l’annuncio sui social. VIDEO