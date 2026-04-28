Amazon MGM ha pubblicato il trailer del thriller Verity di Michael Showalter, tratto dall’omonimo romanzo di Colleen Hoover. Si tratta del quarto adattamento per il cinema in due anni di libri della scrittrice statunitense dopo It Ends With Us – Siamo noi a dire basta (2024) [la pellicola che ha scatenato una battaglia legale tra il regista e attore Justin Baldoni e l’attrice Blake Lively, ndr], Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto (2025) e Reminders of Him – La parte migliore di te (2026). La nuova pellicola uscirà nelle sale il 2 ottobre 2026.

Nel film Verity, Dakota Johnson interpreta Lowen Ashleigh, una scrittrice in difficoltà che viene ingaggiata per completare l’ultimo romanzo della celebre autrice Verity Crawford (Anne Hathaway) dopo che un incidente le ha impedito di terminarlo. Tuttavia, mentre lavora al progetto, Lowen scopre un inquietante manoscritto incompiuto che solleva dubbi sulla salute mentale di Verity.

Nel teaser trailer, Lowen si aggira furtivamente per la casa della famiglia Crawford con indosso una vestaglia di seta, mentre Verity dorme profondamente nel suo letto. Intanto, suo marito, Jeremy (Josh Hartnett), inizia una relazione con Lowen. Mentre si baciano, però, la donna nota del sangue sulla bocca, e si rende conto che sta accadendo qualcosa di sinistro: non sta infatti baciando Jeremy, ma Verity. Lowen, allora, si ritrae e urla in preda all’orrore. “L’oscurità è in agguato”, dice.

Il cast del film include anche Brady Wagner, Asel Swango e Daniel Echevarria.

Dopo i deludenti risultati dei thriller Mercy – Sotto accusa e Crime 101 – La strada del crimine, nonché del documentario Melania, usciti tra gennaio e febbraio, nel 2026 Amazon MGM ha ottenuto il successo al botteghino con il film di fantascienza L’ultima missione: Project Hail Mary, che finora ha incassato 600 milioni di dollari in tutto il mondo. Nel corso dell’anno, il calendario di uscite cinematografiche della casa di produzione prevede anche la commedia Pecore sotto copertura, la pellicola Masters of the Universe con Nicholas Galitzine e il film How to Rob a Bank di David Leitch, il regista di John Wick. A ottobre, poi, arriverà proprio Verity, che si inserisce sia nella serie di successi di Colleen Hoover, sia tra le richieste del pubblico di storie incentrate su personaggi femminili.

Tra i film tratti dai romanzi di Colleen Hoover c’è innanzitutto It Ends With Us – Siamo noi a dire basta con Blake Lively e Justin Baldoni, che racconta la storia di Lily, una giovane donna che si innamora di un neurochirurgo affascinante ma problematico. Allo stesso tempo, il ritorno di un amore del passato la costringe a confrontarsi con traumi e scelte difficili. La pellicola Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto, invece, racconta il rapporto complesso tra una madre e una figlia dopo un tragico evento che cambia la vita di entrambe. Il film Reminders of Him – La parte migliore di te, infine, segue Kenna, una giovante madre che, dopo aver trascorso un periodo in carcere, torna nella sua città per tentare di ricostruire il rapporto con la figlia e per cercare una nuova possibilità di amare.