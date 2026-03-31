Nelle sale italiane arriverà a partire da giovedì 7 maggio 2026 la nuova commedia investigativa che si distingue per un’idea narrativa decisamente originale. Distribuito da Eagle Pictures e diretto da Kyle Balda, propone una rilettura in chiave ironica e brillante del genere mystery, affidando la risoluzione di un enigma non a detective professionisti, ma a un gruppo insospettabile: delle pecore

Arriverà nelle sale italiane a partire da giovedì 7 maggio 2026 Pecore sotto copertura, una commedia investigativa che si distingue per un’idea narrativa decisamente originale. Distribuito da Eagle Pictures e diretto da Kyle Balda, il film propone una rilettura in chiave ironica e brillante del genere mystery, affidando la risoluzione di un enigma non a detective professionisti, ma a un gruppo insospettabile: delle pecore.

Un pastore, un enigma e degli insoliti investigatori

Al centro della vicenda di Pecore sotto copertura c’è George, interpretato da Hugh Jackman, un pastore che ha l’abitudine di leggere ogni sera romanzi gialli alle sue pecore. Convinto che gli animali non siano in grado di comprendere le storie che ascoltano, George ignora completamente la loro attenzione e la loro capacità di assimilare ogni dettaglio.

La situazione cambia radicalmente quando un evento misterioso rompe l’equilibrio della fattoria. Dopo la morte del pastore, le pecore si trovano di fronte a una realtà inattesa: tutto ciò che hanno ascoltato prende forma concreta. Saranno proprio loro, infatti, a intraprendere un’indagine accurata, dimostrando non solo di aver compreso le dinamiche del genere giallo, ma anche di saperle applicare con sorprendente efficacia.

Seguendo tracce, osservando comportamenti sospetti e analizzando gli indizi lasciati dagli esseri umani, il gruppo di ovini si trasforma in una squadra di investigatori determinati, pronti a far emergere la verità meglio di chi, per ruolo, dovrebbe occuparsene.

Una commedia tra ironia e spirito investigativo

Il film Pecore sotto copertura si muove sul doppio registro del mistero e dell’umorismo, costruendo una narrazione che gioca apertamente con le convenzioni del genere. La componente comica nasce soprattutto dal ribaltamento dei ruoli: gli animali, tradizionalmente considerati privi di capacità analitiche complesse, si rivelano invece dotati di intelligenza e intuito investigativo.

Questa impostazione permette alla storia di esplorare con leggerezza le potenzialità del mondo animale, offrendo al pubblico una prospettiva inedita e divertente. L’idea di fondo, presentata come “nuova e brillante rivisitazione del genere mystery”, si sviluppa attraverso situazioni paradossali e dinamiche narrative che mantengono costante il ritmo della vicenda.

La regia e il cast internazionale

Alla guida del progetto c’è Kyle Balda, già noto per aver diretto Minions 1 e 2 e Cattivissimo me 3. Con Pecore sotto copertura, il regista affronta un racconto diverso, mantenendo però un’impronta stilistica capace di unire intrattenimento e originalità.

Accanto a Hugh Jackman, nel ruolo del pastore George, il film può contare su un cast di grande rilievo che include Emma Thompson, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Nicholas Braun, Bryan Cranston, Regina Hall, Julia Louis-Dreyfus, Patrick Stewart, Hong Chau, Chris O'Dowd, George Harris, Raj Ghatak e Joshua Hill.

Il debutto nelle sale italiane

L’uscita italiana del film Pecore sotto copertura è fissata per il 7 maggio, quando il pubblico potrà finalmente scoprire questa insolita indagine cinematografica. A presentare il film è anche il nuovo trailer ufficiale, che anticipa il tono leggero e l’originalità della storia, confermando le premesse di una commedia capace di sorprendere grazie a un’idea tanto semplice quanto fuori dagli schemi.