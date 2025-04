How To Rob a Bank, la star di Shōgun Anna Sawai nel cast del film

TUTTI I PREMI DELL'ATTRICE

Sawai, vincitrice per Shōgun di un Golden Globe come Miglior attrice in una serie drammatica, di un premio Emmy come Miglior attrice protagonista in una serie drammatica, e di un Sag Award come Miglior attrice in una serie drammatica, è apparsa sia nei film Ninja Assassin di James McTeigue e Fast & Furious 9 – The Fast Saga di Justin Lin, sia nelle serie tv Giri / Haji – Dovere / Vergogna, Pachinko – La moglie coreana e Monarch: Legacy of Monsters. L’attrice è attualmente impegnata nella produzione del dramedy di formazione (Saint) Peter. “Questo è per tutte le donne che non si aspettano nulla e continuano a essere un esempio per tutti”, aveva detto lo scorso settembre Sawai durante il discorso di accettazione del premio Emmy. Nata in Nuova Zelanda da genitori giapponesi, era considerata la favorita per la vittoria nella sua categoria, nonostante partecipasse per la prima volta. Nella serie Shōgun, la più candidata all’ultima edizione del riconoscimento con ben 25 nomination, interpreta Lady Mariko, una misteriosa nobildonna cristiana nonché l’ultima di una stirpe caduta in disgrazia. Mentre serve il suo signore, la donna è costretta anche a fare i conti con il suo impegno verso la fede che l’ha salvata e con il suo dovere verso il defunto padre.