Emmy 2024, Anna Sawai: l’attrice di Shogun, prima asiatica a vincere

Ha portato a casa il premio come miglior attrice protagonista in un film drammatico per la serie acclamata dalla critica Shōgun. Il discorso di Anna Sawai è stato dedicato a tutte le donne: "Questo è per tutte le donne che non si aspettano nulla e continuano ad essere un esempio per tutti"

Avvolta nel suo abito rosso Vera Wang, l’attrice giapponese Anna Sawai ha ora il primato di essere la prima di origine asiatica a vincere un Primetime Emmy Award. Il riconoscimento per il suo ruolo come migliore attrice protagonista nella serie drammatica Shōgun è stato accompagnato da un emozionante discorso che la trentaduenne ha voluto dedicare a tutte le donne, in particolare alla sua mamma. "Mi hai mostrato stoicismo, ed è così che sono riuscita a ritrarre Mariko. Questo è per tutte le donne che non si aspettano nulla e continuano a essere un esempio per tutti".

I punti salienti del discorso di Anna Sawai agli Emmy Awards "Stavo piangendo prima che il mio nome venisse annunciato, oggi sono un disastro", ha detto Sawai all'inizio del suo discorso di accettazione. "Grazie all'Academy per avermi nominato insieme ai miei colleghi candidati, il cui lavoro sono cresciuta guardando e amando. Grazie a John Landgraf e a tutto il team FX per aver creduto nella nostra storia. Grazie per aver creduto in me e per avermi dato questo ruolo della vita. E grazie a ogni singolo membro della troupe e del cast guidato dalla co-star Hiroyuki Sanada, ha davvero aperto le porte e continua ad aprire porte a persone come me". Ha poi ringraziato anche sua madre, che ha partecipato alla cerimonia con lei e l'ha ispirata a interpretare Lady Mariko. "Infine, grazie al mio team e grazie alla mia famiglia. Mamma, ti amo, sei la ragione per cui sono qui", ha aggiunto Sawai. "Mi hai mostrato stoicismo, ed è così che sono riuscita a ritrarre Mariko. Questo è per tutte le donne che non si aspettano nulla e continuano a essere un esempio per tutti". leggi anche Shōgun, trama, cast e cosa sapere sulla serie vincitrice di 18 Emmy

Di cosa parla Shōgun Shōgun - serie più candidata agli Emmy con 25 nomination - ha vinto il premio per il miglior dramma, attore protagonista per Hiroyuki Sanada, attrice per Anna Sawai e regia per Frederick EO Toye. Dopo aver vinto 14 Creative Arts Emmy lo scorso weekend, ha già battuto il record per il maggior numero di vittorie di uno show in una singola stagione. Basato sul romanzo omonimo di James Clavell, è stato creato da Rachel Kondo e Justin Marks, composto da 10 episodi trasmessi su FX su Hulu dal 27 febbraio al 23 aprile. Distintosi per regia, scrittura, immagini, qualità di produzione, oltre che per le performance del cast, una seconda e una terza stagione sono ora in fase di sviluppo. Si tratta della prima in lingua giapponese a vincere un Primetime Emmy Award per la migliore serie drammatica.

Che ruolo ha Anna Sawai in Shōgun Anna Sawai, nata in Nuova Zelanda da genitori giapponesi e residente principalmente in Giappone, era considerata la favorita per vincere la sua categoria, nonostante partecipasse per la prima volta. Ha potuto contare su una compagnia piuttosto iconica, vincendo contro Jennifer Aniston ( The Morning Show ), Carrie Coon ( The Gilded Age ), Maya Erskine ( Mr. & Mrs. Smith ), Imelda Staunton ( The Crown) e Reese Witherspoon ( The Morning Show ). Il suo personaggio è una misteriosa nobildonna cristiana e l'ultima di una stirpe caduta in disgrazia. Mentre serve il suo signore, Lady Mariko è costretta, tra l'altro, a fare i conti con il suo impegno per la fede che l'ha salvata e il suo dovere verso il suo defunto padre. leggi anche Emmy 2024: Baby Reindeer, trama, cast e cosa sapere sulla miniserie

La soddisfazione di Anna Sawai nel recitare in Shōgun Anna Sawai è rimasta sorpresa dall'impatto che la serie ha avuto sul pubblico occidentale. "È stato così surreale. Non so come si sentissero tutti al riguardo, ma non mi aspettavo che se ne parlasse così tanto", ha detto a The Wrap e ha aggiunto che la reazione più gratificante è arrivata dal Giappone. "Per me significa molto, perché conosco la sensazione di essere giapponese e guardare produzioni occidentali. O realizzare un progetto a tema giapponese e pensare, 'Non è veramente autentico o accurato'. Ma questa volta, le persone (in Shōgun) vedono la propria cultura riflessa in modo molto accurato: è stato fantastico". leggi anche Emmy Awards 2024, trama e cast di Hacks miglior serie tv comedy