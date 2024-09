Emmy Awards 2024, trama e cast di Hacks miglior serie tv comedy

Agli Emmy Awards 2024 la serie tv Hacks, in Italia disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), ha battuto a sorpresa la favorita The Bear nella categoria Miglior serie comica, ma non solo. Lo show ideato da Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky ha ottenuto anche il riconoscimento per la Miglior sceneggiatura per l’episodio Bulletproof e il premio per la Miglior attrice protagonista in una serie comica, andato a Jean Smart. Lo show, ora giunto alla terza stagione e con la quarta in lavorazione, aveva debuttato negli Stati Uniti nel 2021 e nel 2022 aveva vinto il Golden Globe per la Miglior serie commedia. La protagonista è Deborah Vance (Jean Smart), una leggendaria stand-up comedian di Las Vegas che vede i suoi spettacolo in famoso albergo ridotti in favore di artisti più apprezzati da un pubblico più giovane. L’artista unisce allora le forze con Ava Daniels (Hannah Einbinder), una giovane sceneggiatrice vittima della cancel culture dopo un suo tweet problematico su un senatore omosessuale. Le due donne sono completamente diverse, ma cercheranno di riconquistare il loro spazio nel mondo dello show business. Non mancano inoltre i riferimenti alla cultura pop americana, da Rachel Maddow a Harvey Weinstein, e la descrizione dell’universo femminile a partire proprio dal personaggio di Deborah Vance, che negli anni Settanta avrebbe potuto condurre un late night show, obiettivo invece non raggiunto a causa dei soffitti di cristallo.