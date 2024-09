I look di Miriam Leone agli Emmy Awards 2024 a Los Angeles

L'attrice italiana de "I Leoni di Sicilia" ha partecipato in qualità di ospite del Consorzio Franciacorta al prestigioso premio televisivo. A Los Angeles ha fatto sfoggio dell'eleganza e dello stile Made in Italy



Miriam Leone è a Los Angeles, protagonista della settimana degli Emmy Awards 2024 (I VINCITORI - I MOMENTI MIGLIORI- LE PAGELLE AI LOOK DELLA SERATA), la cui edizione numero settantasei si è svolta domenica 15 settembre nella Città degli Angeli, al Peacock Theatre.

L'attrice italiana del grande e piccolo schermo ha preso parte all'appuntamento in qualità di special guest degli eventi promossi da Franciacorta, anche quest'anno partner dei Primetime Emmy Awards.

Online, l'attrice ha raccontato i suoi giorni californiani in cui ha fatto da portavoce allo stile Made in Italy.

Tra i suoi ultimi post, il dettaglio dei look scelti per le sue apparizioni, tra cui spicca il dress per la cerimonia di premiazione, un abito realizzato su misura da Fendi.



I look Made in Italy per gli Emmy Miriam Leone si è goduta a pieno la sua trasferta californiana per gli Emmy Awards, kermesse a cui ha preso parte in qualità di ospite, simbolo della bellezza e dell'eleganza Made in Italy.

L'attrice, che è anche una protagonista della serialità televisiva nazionale - lo show I Leoni di Sicilia è uno dei titoli della tv in chiaro di questa stagione - si è immersa nell'atmosfera festosa dei più importanti premi statunitensi della tv per una indimenticabile notte accanto ai protagonisti della scena internazionale.

Su Instagram, come d'abitudine, la trentanovenne ha pubblicato i momenti più belli del suo viaggio, dando risalti agli scatti dei look messi in valigia.

Due look scuri e uno chiaro, quest'ultimo, da sera, per la notte degli Awards.

Dopo il dress con gli incroci sulla schiena per la prima cena stellata alla Angelini Osteria, un completo coi pantaloni palazzo e il blazer indossato col top reggiseno (di Blazé Milano), personalizzato all'interno con dei ricami, il suo nome e la parola “accussì”, un termine che lei usa spesso sui social e che racconta le sue origini siciliane.

Per gli Awards al Peacock Theatre, l'attrice è tornata a Fendi, uno dei suoi brand del cuore, che ha realizzato per lei un abito su misura, un dress senza spalline beige sabbia, col top bustier, la coda e i drappeggi sui fianchi, un modello senza tempo che simboleggia l'eleganza sofisticata e contemporanea.

Miriam Leone ha completato tutto con preziosi Bulgari, una parure il cui pezzo forte era senza dubbio il collier dal design con gli iconici serpenti. vedi anche I migliori momenti degli Emmy 2024. FOTO

Miriam Leone, eccellenza italiana a L.A. Miriam Leone è stata una delle ospiti provenienti dall'Italia alla cena pre-Emmy orchestrata dallo chef Augusto Pasini che si è tenuta a Los Angeles il 12 settembre.

L'evento privato alla Angelini Osteria è stato accompagnato dalle bollicine Made in Italy di Franciacorta, per il quarto anno consecutivo in partnership con i Primetime Emmy Awards.

Attraverso la presenza dell'attrice italiana, reduce da pochi giorni dall'appuntamento con la Mostra del Cinema di Venezia (LE FOTO DEL RED CARPET), e la presenza dello chef Pasini, il Consorzio vuole promuovere l'eccellenza italiana in tutte le sue forme, dal cinema al cibo, giungendo alla televisione e al cinema.

Già al primo appuntamento serale a Los Angeles, Leone ha incontrato altri due personaggi italiani, residenti a L.A, Elisabetta Canalis e il fidanzato Georgian Cimpeanu. Nelle foto di gruppo, anche la modella Natalia Bonifacci.

Nelle Stories su Instagram la foto dei look ma anche qualche istantanea degli eventi a cui ha preso parte l'attrice insieme al team di italiani in California per gli Emmy. Lo chef Pasini si è occupato anche della cena di gala degli Emmy che è stata pensata per circa 3.500 invitati.



