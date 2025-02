The Order, cosa sapere sul film d'azione con Jude Law e Nicholas Hoult

Justin Kurzel ha evidenziato, ai tempi dell'uscita del titolo a Venezia, i punti di contatto della storia della pellicola con l'attualità degli Stati Uniti, un Paese profondamente diviso, nel cui tessuto sociale serpeggiano pulsioni e divisioni pronte a manifestarsi in maniera concreta - vedi l'assalto al Campidoglio del 2021.

La ribellione contro il potere centrale al centro della trama del film trova riscontro nelle azioni compiute nei primi anni Ottanta dal vero gruppo di terroristi della pellicola che, come ben descrive la versione sul grande schermo, ebbe vita breve ma si rese pericoloso al punto da far temere le autorità del Paese per una rivoluzione più grande come quella descritta in The Turner Diaries, romanzo del 1978 del neonazista americano William Luther Pierce (le cui copie sono state trovate proprio a Capitol Hill nel famoso assalto).

Il parallelismo tra finzione, realtà e attualità, dunque, è rilevante per il regista che ha fatto uscire il film alla vigilia delle elezioni americane dello scorso novembre.

Come detto, il personaggio di Law non è reale mentre lo sono l'organizzazione suprematista bianca the Order, l'omicidio di Alan Berg, la contraffazione delle banconote, le rapine, come quella della libreria a Spokane, e la fine di Mathews.