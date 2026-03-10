La star del grande schermo debutta come volto ufficiale dell'iconico marchio statunitense posando con denim e tacchi alti e in reggiseno. Gli scatti di Gordon von Steiner sono già virali

Dakota Johnson è la nuova star di Calvin Klein, marchio che ha puntato sulla diva di Hollywood protagonista di blockbuster e pellicole d'autore per la primavera 2026, una stagione all'insegna dello stile easy to wear e della seduzione, formula che ha conquistato il pubblico fin dagli anni Novanta.

Calvin Klein, che da qualche stagione è tornato a immagini di campagna che rievocano il fascino di quelle famose a livello globale dei suoi anni d'oro, che puntavano sulla fisicità sfacciata e la bellezza selvaggia dei modelli, donne e uomini, ha arruolato Dakota Johnson per interpretare le ultime collezioni pronte a sedurre il pubblico.

Il debutto dell'attrice di 50 sfumature, musa del fotografo Gordon von Steiner, è assolutamente convincente.

Foto e video intimo e jeans aderenti Misteriosa, bellissima, irresistibile. Dakota Johnson è una delle icone del cinema contemporaneo, inseguita dai marchi di moda che da sempre la rendono una delle meglio vestite e più fotografate sui red carpet degli eventi più seguiti del mondo dello spettacolo e non solo.

L'attrice americana, che vanta già un passato come protagonista di campagne fashion di prestigio (ha posato per Gucci e anche per Valentino, facendosi interprete delle creazioni dell'amico stlista Alessandro Michele), è ora alla prova con uno dei marchi che hanno reso grande la moda a stelle e strisce, Calvin Klein, nome della New York Fashion Week, ora disegnato da Veronica Leoni.

Johnson, 36 anni compiuti lo scorso ottobre, è un'attrice di talento e una sex symbol di Hollywood. Anche dopo essersi messa alle spalle i film della saga Fifty Shades che le ha dato la popolarità, non ha smesso di essere femminile e affascinante in tutte le altre pellicole successive che l'hanno vista sul set di autori come Maggie Gyllenhaal, Celine Song, Luca Guadagnino.

Pe Calvin Klein passeggia rilassata su tacchi altissimi per casa, assolutamente comoda nei capi di intimo del marchio, pezzi monocromi con i tipici elestici logati del brand.

Anche nei jeans attillati, modelli stretch di nuovo di tendenza, non fa una piega. Si rilassa, gioca a biliardo, legge un copione, poi un libro (quello del book club è un trend molto in voga tra le star).

Ci racconta le sue opinioni sul materiale che le è stato proposto e sulla protagonista della storia che è chiamata a interpretare. La realtà della vita dell'attrice si sovrappone a quella dello spazio cinematografico dello spot. Leggi anche Calvin Klein, polemiche per la campagna con FKA Twigs vietata in UK

La riscoperta dello stile iconico di Calvin Klein Dakota Johnson è solo l'ultima star in ordine di tempo ad aver prestato volto e silhouette a Calvin Klein, brand famoso nel mondo per lo stile elegante e ultra seducente delle sue campagne di intimo e abbigliamento casual fin dagli inizi.

Calvin Klein, che è all'origine di carriere di top model e stelle del cinema di successo globale, ha visto passare per i suoi set decine e decine di celebrità apprezzatissime.

I testimonial famosi del brand non si contano: in anni recenti per il marchio hanno posato Kendal Jenner, Bad Bunny, Hailey e Justin Bieber, Jacob Elordi, Maluma, Jeremy Allen White - solo per citarne alcuni.

Un marchio che ha fatto la storia e che continua ad attrarre il pubblico per il suo stile contemporaneo e senza tempo, ora ancora più cercato che mai perché al centro della trama di Love Story, la serie televisiva targata FX e in onda in Italia in streaming su Disney+ che racconta la vicenda di Carolyn Bessette e John Kennedy Jr., che piace al pubblico per l'aver riportato sullo schermo lo stile iconico della moglie del figlio del presidente degli Stati Uniti, che lavorava per Calvin Klein e che fu grande portavoce negli anni Novanta dell'estetica minimalista dello stilista americano.

Sui social e tra i magazine di settore sono tutti pazzi per Calvin Klein, specie la Gen Z, che anagraficamente non ha vissuto gli anni Novanta, è molto interessata a cosa si indossava in una stagione indimenticabile per la moda. Approfondimento Love Story, i look iconici di Carolyn Bessette. FOTO

