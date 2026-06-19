Anne Hathaway incinta del terzo figlio, l’annuncio sui social. VIDEO

A corredo delle immagini, la frase "Tesoro, sono tua", ripresa dal celebre brano musicale, ha accompagnato un annuncio che in poche ore ha fatto il giro del web, raccogliendo migliaia di messaggi di affetto da parte dei fan.

Una dolce sorpresa arriva da Hollywood: Anne Hathaway ha annunciato di essere in attesa del suo terzo figlio insieme al marito Adam Shulman. L'attrice ha scelto Instagram per condividere la notizia, pubblicando un breve video accompagnato dalle note di Baby I'm Yours di Barbara Lewis. Nel filmato appare inizialmente con un elegante abito bianco e le braccia incrociate sul ventre, per poi svelare il pancione con un gesto semplice ma emozionante.

L'annuncio social sorprende i fan

Con l'arrivo del nuovo bebè, si allarga la famiglia formata dall'attrice premio Oscar e dal produttore e designer Adam Shulman, sposati dal 2012 dopo quattro anni di fidanzamento. La coppia è già genitore di Jonathan Rosebanks e di Jack, nato nel 2019. Negli anni Hathaway ha raccontato con sincerità le difficoltà affrontate prima di diventare madre, parlando apertamente dei problemi di infertilità vissuti nel suo percorso personale e offrendo sostegno a molte donne che hanno condiviso esperienze simili. La nuova gravidanza rappresenta così un altro capitolo felice nella vita privata dell'attrice, da sempre molto riservata ma pronta, in questa occasione, a condividere la gioia con il suo pubblico.