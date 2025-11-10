Da principessa Disney in Maleficent a imperatrice in The Great, fino all’androide poetico di Predator: Badlands, Elle Fanning conquista Hollywood con il suo talento camaleontico e la grazia inquieta di chi non teme di cambiare pelle. Attrice, produttrice e musa, attraversa Mary Shelley e The Neon Demon fondendo candore e oscurità. Ogni film è un rito di metamorfosi, un viaggio nel cuore del nuovo cinema americano