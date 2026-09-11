Al via venerdì 11 settembre la seconda edizione di "Suzuki Jukebox - La notte delle hit", in diretta su Rai 1 dall'Inalpi Arena di Torino. Due serate condotte da Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino, dedicate ai grandi successi degli anni Ottanta, Novanta e Duemila. Sul palco della prima puntata, da Loredana Bertè a Patty Pravo, da Nek a Cristina D'Avena
Torna la grande musica che ha fatto ballare intere generazioni. Venerdì 11 settembre prende il via Suzuki Jukebox - La notte delle hit, lo show musicale trasmesso in prima serata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. L'appuntamento, in diretta dall'Inalpi Arena di Torino, inaugura due serate consecutive dedicate alle canzoni italiane e internazionali che hanno segnato gli anni Ottanta, Novanta e Duemila. A riportarle sul palco sono gli interpreti originali che le hanno rese celebri.
Gli ospiti e la scaletta della prima serata
Il cast annunciato per la puntata d'esordio è particolarmente ricco. Sul palco dell'Inalpi Arena si alterneranno Cristina D'Avena, DSL*Dire Straits Legacy, Drupi, Filippo Graziani, Irene Grandi, Loredana Bertè, Lou Bega, Nek, Neri per Caso, Nino Buonocore, Patty Pravo e gli Sugarfree.
La scaletta attraversa repertori molto diversi, passando dalla canzone d'autore italiana alle hit internazionali. Tra i nomi più attesi figurano Loredana Bertè e Patty Pravo, due icone della musica italiana, mentre Nek e Irene Grandi riportano il pubblico nelle atmosfere del pop degli anni Novanta e Duemila. Non manca la nota nostalgica affidata a Cristina D'Avena, così come il tocco internazionale di Lou Bega e l'eleganza sofisticata di Nino Buonocore. Un mix pensato per abbracciare generi e generazioni differenti in un'unica serata.
Conduzione, format e seconda serata
A tenere le fila dello spettacolo è Antonella Clerici, volto storico dell'intrattenimento Rai, affiancata da Clementino, con cui forma una coppia ormai consolidata sul piccolo schermo. Alla vigilia dello show, la conduttrice ha raccontato di aver ritrovato in molti di questi brani la colonna sonora della propria giovinezza, capace di evocare ricordi personali. Il rapper campano porta invece sul palco energia, ironia e imprevedibilità, alternando i momenti di conduzione a quelli musicali e accompagnando il pubblico in un viaggio fatto di ritornelli e melodie senza tempo.
L'evento, giunto alla seconda edizione, prosegue poi sabato 12 settembre con una nuova parata di artisti. Nella seconda serata sono attesi, tra gli altri, Anna Oxa, Gaetano Curreri con gli Stadio, Alberto Bertoli, Erminio Sinni, Gazebo, Luca Dirisio, Mario Biondi, Paul Young, Sabrina Salerno, Spagna e i Toploader.
Due notti pensate per celebrare la musica che unisce e che resiste al tempo, con la formula del grande evento in diretta. Un modo per rimettere al centro le hit che hanno accompagnato milioni di persone, riascoltate dalla voce di chi le ha incise per la prima volta.