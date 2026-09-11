Torna la grande musica che ha fatto ballare intere generazioni. Venerdì 11 settembre prende il via Suzuki Jukebox - La notte delle hit, lo show musicale trasmesso in prima serata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. L'appuntamento, in diretta dall'Inalpi Arena di Torino, inaugura due serate consecutive dedicate alle canzoni italiane e internazionali che hanno segnato gli anni Ottanta, Novanta e Duemila. A riportarle sul palco sono gli interpreti originali che le hanno rese celebri.

Gli ospiti e la scaletta della prima serata

Il cast annunciato per la puntata d'esordio è particolarmente ricco. Sul palco dell'Inalpi Arena si alterneranno Cristina D'Avena, DSL*Dire Straits Legacy, Drupi, Filippo Graziani, Irene Grandi, Loredana Bertè, Lou Bega, Nek, Neri per Caso, Nino Buonocore, Patty Pravo e gli Sugarfree.

La scaletta attraversa repertori molto diversi, passando dalla canzone d'autore italiana alle hit internazionali. Tra i nomi più attesi figurano Loredana Bertè e Patty Pravo, due icone della musica italiana, mentre Nek e Irene Grandi riportano il pubblico nelle atmosfere del pop degli anni Novanta e Duemila. Non manca la nota nostalgica affidata a Cristina D'Avena, così come il tocco internazionale di Lou Bega e l'eleganza sofisticata di Nino Buonocore. Un mix pensato per abbracciare generi e generazioni differenti in un'unica serata.