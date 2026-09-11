Jova Summer Party a Roma, la possibile scaletta dei concerti al Circo MassimoMusica
Sabato12 e domenica 13 settembre il cantautore porterà energia, musica e spettacolo al Circo Massimo di Roma. Attesi numerosi ospiti, tra i quali Benny Benassi e Afrojack
Il 12 e il 13 settembre il cantautore (FOTO) porterà il Jova Summer Party al Circo Massimo di Roma. Attesi numerosi ospiti, tra i quali Benny Benassi e Afrojack. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due appuntamenti live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite da Lorenzo Jovanotti.
JOVA SUMMER PARTY A ROMA, I DETTAGLI
Dopo aver portato energia, musica e spettacolo in numerose città italiane, sabato 12 e domenica 13 settembre Lorenzo Jovanotti sarà al Circo Massimo di Roma. Stando a quanto annunciato dall’account Instagram del Jova Summer Party, questi gli ospiti attesi ai due appuntamenti:
- sabato 12 settembre: Benny Benassi, Cor Veleno, Balqeis, Mobrici, Ayom, Matteo Alieno, Tära, DJ Live Set di Fresco & Ali Selecta
- domenica 13 settembre: Afrojack, Okgiorgio, Jack Savoretti, Gregotechno, Zara Colombo, Lumiero, Nicol, DJ Live Set di Fresco & Ali Selecta
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In attesa dei concerti, l'artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Il Jova Summer Party è stato un esperimento e un successo. Si dice che in Italia non si potrà mai fare un festival live come negli altri paesi europei. A me piacerebbe provarci e come sa chi c’era a questi Jova Summer Party, sto prendendo la rincorsa, perché penso che invece si possa fare. Senza copiare gli altri, uscendo dai soliti posti intasati di ‘grandi eventi’ che poi spesso ormai non sono neanche eventi, sono solo grandi, e una grandezza è solo un numero. Per esempio si potrebbe pensare al sud, il cuore del Mediterraneo, con tutto quello che rappresenta e con il potenziale di accoglienza e di spazi che ci sono. In migliaia di italiani ed europei volano ogni estate a Barcellona per i loro festival molto belli e ben organizzati, perché non a Palermo ? Chissà. Sono solo pensieri in libertà che ho fatto spesso in queste settimane mentre ho girato il sud con questa ‘festa mobile’ selvaggia e libera, attraversandolo in bicicletta e sentendolo nel profondo di me”.
Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, le due giornate avranno inizio alle ore 16.30. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle possibile scalette, attesi i suoi grandi successi. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte ai concerti di Olbia:
Afternoon Set 1
Ricordati di vivere
Si alza il vento
Afternoon Set 2
Cado verso l’alto
Un raggio di sole
Tutto l’amore che ho
DNA
Main Set
Shiva jam
Attaccami la spina
Lo scimpanzé
(Tanto)3
Gimme Five
Penso positivo
Oceanica
Le canzoni
Buon vento
Mi fido di te
Ora
Come musica
No Potho Reposare
So solo che la vita / Estate
Bella
I love you baby
L’estate addosso
Ti porto via con me
La notte dei desideri
Gente della notte
Chiaro di luna
Baciami ancora / Sapore di sale
Oh, vita!
Muoviti muoviti
Una tribù che balla
Ciao mamma
Il più grande spettacolo dopo il Big Bang
Gli immortali
L’ombelico del mondo
Ragazzo fortunato
A te
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