In attesa dei concerti, l'artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Il Jova Summer Party è stato un esperimento e un successo. Si dice che in Italia non si potrà mai fare un festival live come negli altri paesi europei. A me piacerebbe provarci e come sa chi c’era a questi Jova Summer Party, sto prendendo la rincorsa, perché penso che invece si possa fare. Senza copiare gli altri, uscendo dai soliti posti intasati di ‘grandi eventi’ che poi spesso ormai non sono neanche eventi, sono solo grandi, e una grandezza è solo un numero. Per esempio si potrebbe pensare al sud, il cuore del Mediterraneo, con tutto quello che rappresenta e con il potenziale di accoglienza e di spazi che ci sono. In migliaia di italiani ed europei volano ogni estate a Barcellona per i loro festival molto belli e ben organizzati, perché non a Palermo ? Chissà. Sono solo pensieri in libertà che ho fatto spesso in queste settimane mentre ho girato il sud con questa ‘festa mobile’ selvaggia e libera, attraversandolo in bicicletta e sentendolo nel profondo di me”.

Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, le due giornate avranno inizio alle ore 16.30. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle possibile scalette, attesi i suoi grandi successi. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte ai concerti di Olbia:

Afternoon Set 1

Ricordati di vivere

Si alza il vento

Afternoon Set 2

Cado verso l’alto

Un raggio di sole

Tutto l’amore che ho

DNA

Main Set

Shiva jam

Attaccami la spina

Lo scimpanzé

(Tanto)3

Gimme Five

Penso positivo

Oceanica

Le canzoni

Buon vento

Mi fido di te

Ora

Come musica

No Potho Reposare

So solo che la vita / Estate

Bella

I love you baby

L’estate addosso

Ti porto via con me

La notte dei desideri

Gente della notte

Chiaro di luna

Baciami ancora / Sapore di sale

Oh, vita!

Muoviti muoviti

Una tribù che balla

Ciao mamma

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang

Gli immortali

L’ombelico del mondo

Ragazzo fortunato

A te