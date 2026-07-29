Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti, il trailer ufficiale

È disponibile il trailer di Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti, il docufilm diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, al cinema dal 26 novembre al 2 dicembre 2026. Il film racconta Lorenzo Cherubini attraverso concerti, viaggi, lavoro creativo, immagini private e materiali di famiglia, compresi filmati amatoriali girati dal padre. Nel trailer compare anche Rick Rubin. Il progetto nasce da sette anni di vicinanza, ascolto e ricerca accanto all’artista ed è distribuito da Plaion Pictures per sette giorni

È disponibile il trailer ufficiale di Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti, il primo docufilm dedicato a Lorenzo Cherubini. Diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, il film sarà distribuito da Plaion Pictures nelle sale italiane dal 26 novembre al 2 dicembre 2026, come evento speciale di sette giorni organizzato in occasione del sessantesimo compleanno dell’artista.

Il documentario attraversa la carriera e la vita privata di Jovanotti, dagli esordi in una piccola radio locale ai grandi concerti, passando per le canzoni, i viaggi, la bicicletta e il lavoro creativo. Il trailer alterna immagini dal vivo, materiali d’archivio e sequenze familiari, anticipando un racconto che affianca la dimensione pubblica dell’artista a quella personale di Lorenzo Cherubini.

Il trailer tra concerti, viaggi e immagini private

Le immagini del trailer mostrano alcuni dei principali elementi attorno ai quali è costruito il film: i concerti, il rapporto con il pubblico, gli spostamenti, la musica e il processo creativo. Tra le presenze anticipate compare anche Rick Rubin, produttore con il quale Jovanotti ha collaborato nel corso della propria carriera.

Accanto alla dimensione musicale trovano spazio materiali privati e familiari. Il trailer presenta momenti lontani dal palco, silenzi e confessioni, con l’obiettivo di mostrare aspetti meno conosciuti della vita dell’artista. Nel racconto entrano anche la fragilità, la paura, il dolore e il confronto con i propri limiti.

Il film non si limita quindi a ricostruire una sequenza di successi discografici o di concerti. La carriera viene raccontata insieme agli incontri, ai cambiamenti e alle esperienze personali che hanno accompagnato il percorso di Lorenzo Cherubini.

Dalla radio locale alle grandi folle

Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti ripercorre le diverse fasi della storia artistica del cantante. Il racconto parte dagli inizi in radio e arriva ai grandi appuntamenti dal vivo, seguendo l’evoluzione di un percorso che ha attraversato più generazioni e differenti linguaggi musicali.

Le canzoni rappresentano uno degli assi principali del documentario, insieme al viaggio e al movimento. Il film comprende immagini dei concerti e del pubblico, ma anche sequenze legate alla scrittura, alla preparazione musicale e alla ricerca creativa.

La bicicletta, presenza ricorrente nella vita e nei progetti recenti di Jovanotti, compare nel trailer insieme ai viaggi e agli spostamenti. Questi materiali vengono messi in relazione con le immagini private, accostando il personaggio pubblico alla persona che vive fuori dal palco.

Sette anni di vicinanza, ascolto e ricerca

Il progetto nasce dall’incontro tra Jovanotti e Dario Zonta e Carlo Zoratti, autori e registi del film. Il documentario è il risultato di sette anni di vicinanza, ascolto, fiducia e ricerca accanto all’artista.

Questo rapporto ha permesso ai registi di lavorare non soltanto sulle immagini pubbliche di Jovanotti, ma anche su materiali appartenenti agli archivi personali e familiari di Lorenzo Cherubini. Tra questi figurano filmati amatoriali realizzati dal padre dell’artista, inseriti nel documentario insieme alle riprese originali.

L’utilizzo di materiali di diversa provenienza consente al film di attraversare epoche, luoghi e momenti differenti. Le immagini dei concerti si alternano così a quelle domestiche e familiari, mentre il percorso professionale viene affiancato da ricordi legati alla sfera privata.

Jovanotti e Lorenzo Cherubini nel documentario

Il documentario affianca la dimensione pubblica di Jovanotti al racconto più personale di Lorenzo Cherubini. Da una parte ci sono l’energia dei concerti, il rapporto con le folle e il lavoro musicale; dall’altra emergono dubbi, paure, dolore e momenti di fragilità.

Il trailer anticipa questo passaggio senza separare i due piani. La musica, la vita familiare, i viaggi e il processo creativo vengono presentati come parti dello stesso percorso.

Il film invita quindi il pubblico non soltanto a ripercorrere la carriera dell’artista conosciuto attraverso le canzoni e i grandi eventi dal vivo, ma anche ad avvicinarsi alla persona raccontata attraverso confessioni, ricordi e materiali privati.

Il trailer e il debutto italiano de L’Arca di Lorè

Il trailer di Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti viene lanciato a pochi giorni dal debutto italiano de L’Arca di Lorè, il progetto dal vivo dell’artista.

Il riferimento collega l’uscita del trailer a una nuova fase dell’attività di Jovanotti, ancora una volta costruita attorno alla musica, al viaggio e all’incontro con il pubblico. Il documentario arriverà invece nelle sale alla fine di novembre, con una programmazione limitata a sette giorni.

Produzione e distribuzione del film

Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti è prodotto da Soleluna e Hi Production srl. La produttrice esecutiva è Tatiana Forese per Amarcord srl, mentre Costanza Coldagelli e Mariangela Offeddu sono le coproduttrici esecutive per Matrioska.

La distribuzione nelle sale italiane è affidata a Plaion Pictures. Radio Italia solomusicaitaliana è la radio ufficiale del film.

Dario Zonta e Carlo Zoratti sono gli autori e i registi del documentario. Il loro lavoro unisce riprese originali, filmati d’archivio e materiali personali e familiari messi a disposizione per ricostruire il percorso umano e artistico di Lorenzo Cherubini.

Quando esce Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti

Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti sarà al cinema dal 26 novembre al 2 dicembre 2026. L’uscita è prevista come evento speciale di sette giorni e coincide con l’anno del sessantesimo compleanno dell’artista.

Il trailer ufficiale anticipa un racconto che attraversa musica, concerti, viaggi, creatività e vita privata. Al centro c’è il percorso di Jovanotti, osservato anche attraverso la storia personale di Lorenzo Cherubini e i materiali conservati nei suoi archivi familiari.