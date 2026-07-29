Nightsleeper – Fuori controllo su Sky dal 4 settembre: ecco il trailer

Un treno notturno diretto da Glasgow a Londra viene cyberdirottato e trasformato in una bomba su rotaie. È la premessa di Nightsleeper – Fuori controllo, thriller in tempo reale in sei episodi, dal 4 settembre su Sky e NOW. Joe Cole interpreta un agente di polizia sul treno, mentre Alexandra Roach è la direttrice ad interim del National Cyber Security Centre: insieme dovranno salvare i passeggeri, scoprire chi manovra il convoglio e fermare il misterioso Driver. Tra azione e suspense, una notte senza alcuna uscita.

Un treno viene cyberdirottato e costretto a viaggiare per un'unica, lunghissima notte da Glasgow a Londra, in un percorso dal destino incerto dove nulla è come sembra e in cui nessuno è davvero chi dice di essere. È disponibile da oggi il trailer di NIGHTSLEEPER – FUORI CONTROLLO, il nuovo thriller in tempo reale in sei episodi con Alexandra Roach (The Light in the Hall) e Joe Cole (Peaky Blinders, Gangs of London), dal 4 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

In parte action-adventure ad alta tensione emotiva, in parte avvincente giallo whodunnit ricco di colpi di scena, la serie – girata in gran parte in Scozia - è ambientata a bordo di un treno notturno in viaggio da Glasgow a Londra, dove un ordigno esplosivo, controllato da un gruppo di hacker, trasforma il tragitto in una disperata corsa contro il tempo.

Dallo sceneggiatore vincitore del BAFTA Nick Leather (The Control Room), Nightsleeper – Fuori controllo segue Joe Roag (Cole), un agente di polizia che si trova a bordo del treno come passeggero, e Abby Aysgarth (Roach), direttrice tecnica ad interim del National Cyber Security Centre (NCSC). Quando il treno viene hackerato e dirottato, i due sono costretti a collaborare in una corsa contro il tempo per salvare i passeggeri e scongiurare una catastrofe. Ma contro chi stanno combattendo? Di chi possono fidarsi? C'è qualcuno a bordo che sa più di quanto lasci intendere? E come possono avere la meglio sul misterioso "Driver", l'autoproclamato regista dell'operazione, che sembra sempre essere un passo avanti a qualsiasi tentativo di fermarlo?