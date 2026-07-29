Coyote VS Acme, il nuovo teaser del film

Il canale YouTube di Lucky Red ha pubblicato nuove immagini di Coyote VS Acme, l’attesa pellicola in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 2 settembre. Dietro la macchina da presa Dave Green. Nel cast Will Forte, John Cena e Lana Condor. Presenti anche i personaggi dei Looney Tunes, tra i quali Bugs Bunny e Daffy Duck

Lucky Red ha offerto un nuovo sguardo su Coyote VS Acme attraverso il teaser trailer, visibile in apertura, distribuito sul suo canale YouTube. La pellicola, basata sul racconto breve Coyote v. Acme di Ian Frazier, pubblicato sul New Yorker nel 1990, vedrà Willy il Coyote intentare una causa legale contro l’azienda ACME per i prodotti difettosi utilizzati per acciuffare Beep Beep.

Dietro la macchina da presa Dave Green, regista di Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra uscito nel 2016. Will Forte interpreterà l’avvocato di Willy il Coyote. Nel cast anche Lana Condor e John Cena (FOTO), quest’ultimo nel ruolo del rappresentante dell’azienda ACME. Parallelamente alla pubblicazione di nuove immagini, Lucky Red ha diffuso la sinossi ufficiale: “Per generazioni di spettatori, Willy il Coyote è stato il più ostinato dei sognatori. Da decenni insegue Beep Beep senza mai riuscire ad acchiapparlo, finendo puntualmente vittima dei marchingegni più improbabili prodotti dalla Acme. Tra esplosioni, precipizi, razzi impazziti e invenzioni difettose, è diventato uno dei simboli più universali, divertenti e romantici del fallimento, ma anche e soprattutto della perseveranza. E infatti Willy cade, si rialza e riprova sempre. È forse proprio questa ostinazione ad averlo reso un personaggio così amato, capace di ispirare artisti, fumettisti, autori e sognatori di ogni età. Willy non vince, ma non smette mai di tentare”.

Il testo prosegue: “Il film parte da una domanda semplicissima: e se Willy il Coyote decidesse finalmente di chiedere conto alla Acme di tutti quei prodotti difettosi? La risposta è una clamorosa causa legale contro l'azienda che per anni gli ha venduto razzi, trappole e gadget tanto ingegnosi quanto disastrosi”. Nel film presenti anche gli amati personaggi dei Looney Tunes: da Bugs Bunny a Daffy Duck.

Come riportato da Variety, Lana Condor ha presentato la pellicola al San Diego Comic-Con. L’attrice ha parlato del film largamente atteso dal pubblico: “Desidero tantissimo che lo adorino, e credo proprio che lo faranno. Ne sono assolutamente certa”. Samy Burch ha firmato la sceneggiatura.