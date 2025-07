Coyote vs. Acme, annunciata la data di uscita del film

L'attesa pellicola, diretta da Dave Green, uscirà negli Stati Uniti d'America il 28 agosto 2026. Nel cast Will Forte, John Cena e P. J. Byrne

Coyote vs. Acme ha finalmente una data di uscita. Come rilanciato anche da Variety, l'attesa pellicola arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo anno. Nel cast Will Forte, John Cena e P. J. Byrne. Dietro la macchina da presa Dave Green.

coyote vs. acme, cosa sappiamo sulla pellicola Dopo anni di attesa, la pellicola diretta da Dave Green, sbarcherà sul grande schermo. Durante l'incontro di presentazione al San Diego Comic-Con, il regista ha annunciato la data di distribuzione dell'atteso lavoro, ovvero il 28 agosto 2026. Il film vedrà protagonista l'amato Willie il Coyote, impegnato a fare causa alla Acme Corporation. Nel cast Will Forte, John Cena e P. J. Byrne. Nessuna notizia per quanto riguarda il mercato italiano, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.

Come rilanciato da The Hollywood Reporter, nel corso dell'incontro Will Forte si è rivolto al pubblico parlando dell'uscita del film dopo una prima cancellazione: "Il vero eroe di questo film siete tutti voi seduti su quelle poltrone". L'attore ha aggiunto: "Come Willy il Coyote, eravate degli sfavoriti che hanno combattuto contro una grande azienda, e poiché non vi siete mai arresi, questo film ora uscirà in tutto il mondo".