Jumanji: Open World, trailer del film con Dwayne Johnson e Jack Black

È disponibile il trailer di Jumanji: Open World, capitolo del franchise d’azione e avventura diretto da Jake Kasdan, al cinema dal 25 dicembre 2026. Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan tornano nei ruoli degli avatar, mentre il gioco evade dalla console e irrompe nel mondo reale. Nel cast Alex Wolff, Madison Iseman, Morgan Turner, Ser’Darius Blain, Rhys Darby, Nick Jonas e Danny DeVito. La sceneggiatura è di Kasdan, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg. Il film è tratto da un libro di Chris Van Allsburg.

È disponibile il trailer ufficiale di Jumanji: Open World, nuovo capitolo del franchise d’azione e avventura con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan. Il film, diretto da Jake Kasdan, arriverà nelle sale italiane il 25 dicembre 2026.

La nuova avventura riprende il gruppo di protagonisti già visto nei due film precedenti. Dopo essere riusciti a sfuggire alle giungle di Jumanji, gli eroi devono affrontare una situazione diversa: il gioco evade dalla console e porta i propri pericoli nel mondo reale.

Il trailer presenta il punto di partenza del film e il ritorno del cast principale, riunito per un’avventura che modifica ancora una volta le regole del gioco.

Il trailer di Jumanji: Open World

Le immagini del trailer mostrano il passaggio di Jumanji dalla dimensione del videogioco alla realtà. Il nuovo capitolo cambia quindi il meccanismo introdotto da Jumanji: Benvenuti nella giungla e proseguito in Jumanji: The Next Level, nei quali i giovani protagonisti venivano trasportati all’interno del gioco e assumevano l’aspetto dei rispettivi avatar.

In Jumanji: Open World la minaccia raggiunge invece il loro mondo. La sinossi ufficiale anticipa il caos provocato dall’evasione del gioco e il nuovo compito affidato agli eroi, chiamati ad affrontare le conseguenze di un’avventura non più confinata nella console.

Il trailer riunisce i protagonisti dei due capitoli precedenti e introduce lo scenario nel quale si svilupperà la nuova storia. Al centro restano il gioco, i suoi pericoli e il gruppo di personaggi costretto ancora una volta a confrontarsi con le regole di Jumanji.

Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan nel cast

Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan tornano al centro del cast di Jumanji: Open World. I quattro attori avevano già guidato Jumanji: Benvenuti nella giungla, uscito nel 2017, e Jumanji: The Next Level, distribuito nel 2019.

Dwayne Johnson riprende il ruolo del dottor Smolder Bravestone, mentre Kevin Hart torna nei panni di Franklin “Mouse” Finbar. Jack Black interpreta nuovamente il professor Sheldon “Shelly” Oberon e Karen Gillan è ancora Ruby Roundhouse.

Accanto a loro rientrano Alex Wolff, Madison Iseman, Morgan Turner e Ser’Darius Blain, interpreti dei ragazzi collegati agli avatar del gioco.

Il cast comprende inoltre Rhys Darby, Nick Jonas e Danny DeVito. Darby torna nel ruolo di Nigel Billingsley, mentre Jonas riprende quello dell’avatar Jefferson “Seaplane” McDonough. Danny DeVito interpreta nuovamente Eddie, personaggio introdotto in Jumanji: The Next Level.

Jake Kasdan torna alla regia

La regia di Jumanji: Open World è affidata ancora una volta a Jake Kasdan, già autore di Jumanji: Benvenuti nella giungla e Jumanji: The Next Level.

Kasdan firma anche la sceneggiatura insieme a Jeff Pinkner e Scott Rosenberg, già coinvolti nella realizzazione dei due precedenti capitoli con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan.

Tra i produttori figurano Matt Tolmach, Jake Kasdan, Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia. I produttori esecutivi indicati nei materiali ufficiali sono Barry Waldman, Melvin Mar, William Teitler, Ted Field, Mike Weber e Chris Van Allsburg.

Il nuovo film riunisce quindi gran parte della squadra artistica e produttiva che aveva lavorato ai due titoli precedenti.

Dal libro di Chris Van Allsburg alla saga cinematografica

Il franchise nasce dal libro illustrato Jumanji di Chris Van Allsburg, pubblicato nel 1981. La storia è stata portata per la prima volta sul grande schermo nel 1995 con il film diretto da Joe Johnston e interpretato da Robin Williams, Kirsten Dunst, Bonnie Hunt e Bradley Pierce.

Nel film originale, Jumanji era un gioco da tavolo capace di liberare nella realtà animali, fenomeni naturali e altre minacce. I protagonisti dovevano completare la partita per fermarne gli effetti.

Jumanji: Benvenuti nella giungla ha aggiornato il meccanismo trasformando il gioco da tavolo in un videogioco. I partecipanti venivano risucchiati al suo interno e assumevano l’identità di avatar dotati di abilità e debolezze specifiche.

Jumanji: The Next Level ha ripreso quel sistema, introducendo nuovi giocatori e differenti associazioni tra i personaggi reali e gli avatar. Il film ha inoltre segnato l’ingresso nella saga di Danny DeVito nel ruolo di Eddie.

La storia di Jumanji: Open World

La sinossi di Jumanji: Open World parte dalle precedenti fughe dei protagonisti dalle giungle del gioco. Questa volta Jumanji non si limita però a richiamarli al proprio interno, ma evade dalla console e scatena il caos nel mondo reale.

Il cambiamento riporta in parte la saga al meccanismo del film del 1995, nel quale gli effetti del gioco invadevano direttamente la realtà. Nel nuovo capitolo, tuttavia, restano presenti gli avatar e i personaggi introdotti nei film del 2017 e del 2019.

Il trailer ufficiale mostra così l’incontro tra gli elementi storici del franchise e quelli sviluppati nei capitoli più recenti.

Quando esce Jumanji: Open World al cinema

Jumanji: Open World uscirà nelle sale italiane il 25 dicembre 2026. Il film segna il ritorno cinematografico del gruppo sette anni dopo Jumanji: The Next Level.

L’uscita nel giorno di Natale accompagna il ritorno di Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan, nuovamente riuniti sotto la direzione di Jake Kasdan.

Il trailer ufficiale anticipa la nuova minaccia, presenta il cast e introduce il passaggio di Jumanji dalla console al mondo reale, punto di partenza del nuovo capitolo della saga nata dal libro di Chris Van Allsburg.