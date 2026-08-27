Ariete e Angelina Mango annunciano il duetto Che bella vita

A novembre Ariete tornerà in concerto dando il via al tour con lo spettacolo in scena all’Atlantico di Roma. In seguito, la cantautrice porterà la sua musica in altre sei città: Milano, Torino, Padova, Firenze, Napoli e Bitritto
Ariete e Angelina Mango hanno annunciato il duetto Che bella vita in arrivo venerdì 28 agosto. Il 7 novembre Ariete darà il via al tour nei club con l’appuntamento in programma all’Atlantico di Roma. Previsti concerti in numerose città: da Milano a Napoli passando per Torino e Padova.
ariete e angelina mango, l’annuncio su instagram
Mercoledì 26 agosto le due giovani cantautrici hanno sorpreso il pubblico annunciando la collaborazione Che bella vita, in uscita venerdì 28 agosto, attraverso uno scatto condiviso sui loro profili Instagram. Produzione di Golden Years. Il post ha superato 50.000 like in poco tempo. Nelle ultime settimane Angelina Mango (FOTO) ha dominato le classifiche estive con il brano Canto d’amore in duetto con Marco Mengoni. La canzone, arrivata all’ottavo posto della classifica FIMI, ha superato undici milioni di streaming su Spotify. Attualmente l'artista conta oltre due milioni e mezzo di ascoltatori mensili.
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Dopo l’uscita di due EP, nel 2022 Ariete ha pubblicato il suo primo album Specchio, certificato disco di platino. Tra i brani più noti dell’artista ricordiamo 18 anni, L’ultima notte, L, Castelli di lenzuola e Mare di guai, quest’ultimo presentato in gara sul palco del Teatro Ariston alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Nel corso degli anni l'artista ha collezionato numerose collaborazioni: da Tatuaggi con gli Psicologi a Meccanismi con Vasco Brondi passando per Mare d’inverno con Nerissima Serpe e VillaBanks.
A fine anno Ariete (FOTO) tornerà in concerto dando il via alla tournée nei club con lo spettacolo in scena all’Atlantico di Roma. In seguito, la cantautrice porterà la sua musica in altre sei città italiane: Milano, Torino, Padova, Firenze, Napoli e Bitritto. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli appuntamenti live in programma:
- 7 novembre, Roma - Atlantico
- 19 novembre, Milano - Alcatraz
- 21 novembre, Torino - Teatro Concordia
- 25 novembre, Padova - Hall
- 1° dicembre, Firenze - Piper Theatre
- 10 dicembre, Napoli - Casa della Musica
- 11 dicembre, Bitritto - Palatour
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