Ariete al Forum: “Siate voi stessi, ma soprattutto siate liberi"

ariete, un grande show in attesa del ritorno nel 2024

Cose in comune, Mille guerre e Un’altra ora sono stati i brani con cui Ariete ha dato inizio a un concerto che non ha risparmiato momenti emozionanti. Dopo le prime tre canzoni l'artista ha salutato il pubblico promettendo di lasciar spazio alla musica a discapito delle parole: “Sono molto logorroica, quindi mi hanno detto di parlare poco visto che in passato mi è capitato di fare live dalla durata di due ore e mezza, ma oggi mi mancano le parole, non so cosa dire se non che siete bellissimi. Non so dove guardare per riuscire a metabolizzare, siete tantissimi”.

Tanta incredulità per l’artista che in realtà non ha fatto altro che raccogliere l’affetto coltivato negli anni con migliaia di fan, di cui alcuni assiepati davanti all'ingresso del Forum già dalle prime ore dell'alba. La serata è scivolata via velocemente, tra le esibizioni più apprezzate quelle di Caramelle, Solo te e Amianto, quest’ultima utilizzata per introdurre un momento di voce e piano: “Questa parte del concerto è molto importante per me perché mi ricorda quando tutto questo era soltanto un sogno, credo sia fondamentale rimanere fedeli a ciò che si è realmente”.