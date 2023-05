Ariete annuncia il singolo Un'altra ora. VIDEO

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Si chiama Un’altra ora il nuovo singolo estivo di Ariete prodotto da Michelangelo, musicista e produttore multiplatino conosciuto per le produzioni di Blanco e Mahmood e con cui la stessa Ariete ha già collaborato in passato con il brano Castelli di Lenzuola. Un’altra ora, che sarà disponibile da venerdì 19 maggio in radio e in versione digitale, ha delle sonorità fresche e travolgenti, e arriva proprio giusto in tempo per la stagione estiva. La stessa Ariete ha scelto di condividere con i suoi fan la notizia del nuovo singolo in arrivo, pubblicando nel suo account Instagram un video, dove balla e canta proprio sulle note della canzone in uscita venerdì. Tantissimi fan, che hanno potuto così sentirne una parte in anteprima, sono ora in attesa che il singolo sia finalmente disponibile.