Un viaggio tra memoria, amore e identità culturale, nato da una promessa e diventato una storia che attraversa oltre vent'anni. Tre giornate di programmazione speciale, dal 23 al 25 novembre

Dopo il riconoscimento del pubblico alla 21esima Festa del Cinema di Roma , dove ha conquistato il Premio del Pubblico Terna, Mustang, il nuovo documentario diretto da Kasia Smutniak , si prepara a incontrare gli spettatori nelle sale italiane. La distribuzione, curata da Fandango, prevede una programmazione speciale limitata al 23, 24 e 25 novembre. Una scelta pensata per portare il film anche nelle province e favorire una visione condivisa, trasformando l'uscita in un appuntamento collettivo.

Nel 2003 Kasia e Pietro, da poco insieme, partono con uno zaino e una piccola telecamera alla volta del Mustang. In quella terra isolata, dove non esistono neppure le strade, nasce il desiderio di tornare un giorno per proteggere la cultura locale. Ma gli eventi prendono un'altra direzione e quel viaggio non potrà essere ripetuto insieme. Anni dopo, la figlia Sophie ritrova le immagini di quella prima esperienza e dei viaggi successivi compiuti con la madre. Attraverso i suoi ricordi, il racconto arriva all'incontro con Kunzom Thakuri e alla realizzazione della promessa: costruire una scuola che permetta ai bambini della regione di continuare a studiare senza allontanarsi dalle proprie famiglie. La storia personale si intreccia così con quella di una comunità, in un percorso che attraversa il tempo e le generazioni, alla ricerca di ciò che rimane quando tutto cambia, secondo il ciclo incessante che in Mustang viene chiamato Samsara.

Scritto da Kasia Smutniak insieme a Marella Bombini, Mustang nasce da un'esperienza personale e da un viaggio compiuto nel 2003 dalla regista insieme a Pietro Taricone nella remota regione del Mustang, in Nepal. Da quelle immagini e da una promessa fatta allora prende forma un racconto che attraversa oltre due decenni, intrecciando vicende familiari, trasformazioni culturali e memoria. Il documentario segue il legame con quel territorio e il desiderio di contribuire alla tutela della sua identità, dando spazio alle persone incontrate e alle generazioni che ne custodiscono la storia.

l tour di anteprime e l'incontro con il pubblico

Kasia Smutniak sta accompagnando personalmente il documentario nelle diverse tappe italiane, spesso insieme alla coautrice Marella Bombini e a Kunzom Thakuri, con cui ha fondato la scuola nel Mustang. Gli incontri con il pubblico dopo le proiezioni diventano occasioni di confronto sui temi affrontati dal film. La regista ha raccontato la soddisfazione per l'accoglienza ricevuta e per il tutto esaurito registrato durante il tour: "Mi piaceva l'idea di creare qualcosa che si avvicinasse di più a un'esperienza di condivisione collettiva, un evento che accade in soli tre giorni e che, in qualche modo, rispecchia anche lo spirito del film".

Mustang è una produzione Fandango in associazione con Luce Cinecittà, con il contributo dell'Associazione Pietro Taricone e il sostegno dell'Unione Buddhista Italiana. Il film è prodotto da Domenico Procacci, Laura Paolucci e Kasia Smutniak. La fotografia è di Paolo Pisacane, il montaggio di Ilaria Fraioli, le musiche di Lorenzo Tomio e il montaggio del suono di Gianfranco Marongiu. Le vendite internazionali sono affidate a Fandango Sales.