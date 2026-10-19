Festa Cinema Roma, recensione di Mustang con Kasia Smutniak

Il punto di partenza è una piccola videocamera, con cui Kasia e Pietro avevano documentato il loro primo viaggio in Mustang. Quelle immagini, ritrovate dalla figlia Sophie, riaprono una finestra su un tempo che non esiste più, ma che continua a vivere nei gesti, nei volti e nei luoghi filmati.

Sophie sembra aver ereditato dal padre non soltanto il sorriso, ma anche quello sguardo intenso e curioso con cui osservare il mondo. La sua presenza dà al documentario una prospettiva diversa: non è soltanto la madre a tornare sui propri ricordi, è anche una figlia che scopre una parte della storia familiare e la fa propria.

La memoria, così, non rimane una faccenda privata, custodita nel dolore, ma diventa un ponte tra generazioni. E le immagini di ieri acquistano un significato nuovo proprio perché vengono guardate con occhi diversi.

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